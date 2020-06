Opinión 17-06-2020

Cuentos que parecen cuentos Los porfiados también mueren…



Ni siquiera el calendario recuerda cuánto tiempo llevo escondido en mi hogar.

Evitando a un criminal que no sólo a mí quiere eliminar. Aunque no lo creas, también a ti. El valiente, el incrédulo e invencible “Súper Gil” …

No te hagas el inocente, a ti te lo digo y te lo dicen.

Eres tan, pero tan … que cuando sales para exhibir osadía, lo haces con ridícula ignorancia, privándote de mascarilla e intentando abrazar a quién se te presente, mostrando una idiota sonrisa como manifestando no temer a la pandemia.

En la oscura noche apoyando tu cabezota en la paciente almohada piensas en la muerte y llorando imploras no te llegue aquel instante, donde abres los ojos desesperado porque te estás ahogando. Es tu momento de lucidez, tal vez el único, pues temer a la muerte es normal.

Tu existencia no te ha entregado placeres y alegrías ?.. Tu vida permitió besar a tu amada y ella enseñarte que desde la adolescencia deseamos .

Son meses, que llevo encerrado en mi prisión sin llegar a lugares de distracción para conversar un café con los amigos. El café está en casa, pero los amigos sensatos en la suya.

Me favorece un sitio amplio de elevados árboles frutales y los más altos son, el Quillay, paltos, palmeras, higueras, ciruelos y uno especial; un viejo laurel, donde trepan las parras. En el antejardín una Araucaria pretendiendo tocar el cielo, quizás en su copa tenga una carta de mi padre y otra de mi madre, escritas con los extremos de las estrellas.

Hace pocos días, salí a comprar a dos cuadras de mi encierro y me sentí confundido .No supe cuál era la vereda y cuál la calle, pues en la primera, tuve que sortear vehículos atravesados y motos con imprudente velocidad obstaculizando mi andar. Sentí miedo e impotencia al contemplar un paso cebra, muerto… anulado por el olvido de repintarlo. Conservaba el respeto debido por los conductores, por lo tanto, intenté atravesar. La velocidad del móvil no permitía frenar oportunamente, pero yo pude echar pie atrás y me salvé. El chofer no tenía culpa, ya que, el paso cebra lo borró el tiempo… El susto soltó mi mascarilla, la cual se desprendió.



El auto se detuvo a poca distancia, bajando de él una hermosa dama sin mascarilla, se excusó basándose en lo que anteriormente mencioné … realmente borrada la línea que acusan un paso para el peatón. Sonrió cuando le manifesté, que era más grave no usar la mascarilla, amplió su sonrisa y me estrechó la mano con un beso en la mejilla… subiendo a su coche, musitó con tristeza:

¡No la necesito, yo estoy contagiada!..







Carlos Yáñez Olave

Escritor