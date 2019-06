Opinión 25-06-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Matón de pulman

Realmente parece un cuento, pero, no lo es. Este suceso me lo relató hace algunos días Manuel Lorenzo, un sencillo, noble y honesto linarense...

Soy de aquellos que cuando aprenden a amar, aman con la seguridad que no habrá otro amor como aquel primero que logró en el primer beso llevar todo su encanto al corazón, grabando en cada latido aquel recuerdo que no permite olvidar el inicio de la felicidad y placer que dibuja esa sonrisa feliz que frena la amargura que, a veces, entristece y destruye los hogares.

Me enamoré de Erika Soledad y formamos un hogar, deseando estar siempre juntos. Salgo con ella a todo lugar que la fortuna pueda ofrecerme.

Cuando se me condecoró con el grado máximo que pueda obtener un suboficial, llegando a casa aquel día en un maravilloso atardecer, ella me recibió con un beso, abrazos tiernos y mirada celestial, como cuando lo tuvimos la primera vez jurando amor eterno.

Nuestro orgullo y amor, nos unió aún más.

Nos permite confiar en los semejantes, imaginando que todo hogar tiene igual alegría con la cual pretendemos llegar sanos y gozosos cada día a nuestra morada.

Por lo mismo creo que el día cuatro de junio, aproximadamente a las 17:50 horas junto a mi amada cónyuge tomamos Bus en el Terminal de Rancagua, el cual venía desde Santiago con destino a Constitución.

El nuestro era hasta Talca. En cuanto salimos a la ruta principal, el conductor aceleró con exageración, percatándonos de este proceder, puesto que el móvil causó un remezón poco normal, instintivamente miré el velocímetro comprobando que superaba los cien kilómetros por hora e iba en aumento… 101-102-103-104-105… llegando a los 109 observé el preocupado rostro de mi señora y otros pasajeros, entonces me levanté del asiento dirigiéndome con precaución a la cabina del conductor.

El auxiliar abrió la puerta y con humildad, decencia y respeto con voz moderada le hice notar al chofer la anomalía en la velocidad. Reaccionó con violencia verbal exageradamente molesto expresando que era costumbre, sabía su oficio y así conducía más seguro y cómodo.

Abiertamente molesto redujo la velocidad. Se lo agradecí dibujando una sonrisa de avenimiento fraternal.

Estando de regreso a mi lugar, a pocos minutos, aceleró nuevamente en exceso.

El marcador acusaba lo excedido. Miré con impotencia a mi bella mujer observando su rostro pálido y temeroso al igual que el resto de los usuarios.

Opté por recurrir al celular avisando a Carabineros, quienes me sugirieron fotografiara Patente y número del Bus y así lo hice cuando llegamos a Talca, recurriendo a la reproducción trasera para no provocar al corpulento chofer. Pero se percató o fue avisado y apretando sus puños e inflando el pecho, la cual obviamente le hizo verse más fornido y potente intentó obstaculizar mi acción.

Con voz elevada, altanera y prepotente manifestó ser hijo de un general de carabineros y que yo era un simple e insignificante “manga lisa”, lo que significaba que no tengo la cantidad de estrellas y galardones como un padre.

Naturalmente que terminé con mi procedimiento, enviado a carabineros lo solicitado. Luego regresé a mi hogar analizando y comprendiendo el por qué muchos pasajeros e incluso de locomoción urbana y rural, esconden su impotencia en el silencio y las acusaciones quedan en la sonrisa burlona e irresponsable de algunos matones mal educados conductores de la locomoción colectiva.



Carlos Yáñez Olave