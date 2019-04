Opinión 05-04-2019

CUENTOS QUE PA¬RECEN CUENTOS Me entristece el saber que se van

Desde muy niño recuerdo que, sufría cuando llegaba el final de las visitas en casa de mis padres.

Sobre todo cuando el silencio acusaba 1a ausencia de risas francas y cariñosas emanadas con espontaneidad y buenas intenciones, logrando una alegría natural en el ambiente.

Ahora, ya viejo en experiencias, capto la tristeza, de una pronta ausencia en una familia laboral.

Llegué al Primer Juzgado de Letras de nuestra ciudad el día martes dos de Abril de este año 2019, constatando en el aire un movimiento entraño y agitado...

Don Luis Vistoso (Luchito), me comunicó que estaban organizando la despedida de la señora LINA RUTH REYES BRITO.

Siempre digo que el tiempo calza pantuflas, por eso no se siente su pasar.

La conocí antes de su ingreso al Poder Judicial. Bella, astuta y de sonrisa franca logrando una voz cristalina, como aquella que se escucha en los montes, cuando en una pequeña en una cascada cae el agua golpeando las piedras azules, emitiendo una suave melodía. En tanto los copihues rojos y blancos se agitan como danzando.

Un amigo de buen gusto la pretendía tímidamente, pues a la distancia la observaba forjando sueños que parecían ilusos, hasta que logró conquistarla.

Ahora sus hijos bendicen aquel momento, celebrando su educación que gracias a aquello obtuvieron una grata y digna profesión.

Obvio que suceden momentos naturales que la vida exige a cada uno de nosotros en la tierra. Llantos y alegrías que hoy sellan con ovaciones la meta de LINA RUTH...

Sería un error el ocultar en el silencio una de sus virtudes que debo rescatar en este instante y es aquella FE sólida que posee para confiar en las oraciones con la intención de obtener la salud en los enfermos.

Lo dejó en evidencia en las misas que pidió oficiar en pos de salvar a un hijo de su ex-co1ega Josefina.

Merecida ovación a quienes obran con el ánimo de no dejar en la soledad y el dolor, a aquellos que formaron una familia laboral. Años en los que se puede captar penas y alegrías, amor y paz.

Hoy ella se va, porque cumplió su período como excelente funcionaria. Abrazos y sonrisas anhelando bienestar y descanso, pero estoy convencido que en su interior no deseaba llegara este instante y sin poner en pantalla sus lágrimas, en calladas noches las derramó con nobleza y calidad humana.

En el Primer Juzgado de Letras de Linares, quedará flotando su voz que irá rebotando de sección en sección, cumpliendo sus funciones para un normal funcionamiento del Tribunal.

La responsabilidad la obligaba a madrugar y las frías mañanas a olvidar su tentadora cama con cálidas y suaves sábanas que atrapan e intentan dejarla prisionera en los helados inviernos. Pero, se imponía su deber y vencía la responsabilidad con aparente y obligada satrapía.

Esta despedida despertó un oculto trauma que acusa el título de este cuento que parece cuento... “Me entristece el saber que se van”.

Pero hay que sonreír, puesto que es muy distinto el otro "irse para siempre"... el de ahora permite verla libre, de aquel yugo laboral que la ha privado de tantas libertades.

LINA RUTH REYES BRITO, confío en tu andar orgulloso, sin obligaciones por ese sendero que te conducirá a la eterna alegría.

¡Abrazos fraternales de los linarenses que te conocemos!





(Carlos Yáñez Olave)