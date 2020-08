Opinión 12-08-2020

Cuentos que parecen cuentos Me gusta agosto



Pues bosqueja las flores y septiembre con el nacer de la primavera, las pinta y aroma. Los árboles desnudos con sus nuevos brotes inician su abrigo. El verde de los prados se tiñe de ternura, como tu despertar helado de invierno que ahora empieza a entibiarse entregando cariño con sonrisa clara en labios coquetos invitando a un beso... entonces sueño danzar contigo un delicado vals con la música de tu mirada.

Y tus ojos en los míos se fusionarían besando aquel instante, olvidando que no eres mía... pero esa música encantadora y ardiente complace el deseo de tu corazón, latir al unísono con el mío, posando tu pecho en mi pecho con esa seda tan suave como el aliento de tu boca de labios tibios que me invitan a besarte, apretando tus finas manos, rosando los pétalos de tus dedos y despertando aquel deseo que se hacía el dormido.

La magia de agosto lo despierta.

Sonríes para que la música continúe , pues otra vez tienes esa perfumada mirada embelleciendo aún más esos preciosos ojos que me transportan al lecho del deseo... tus labios tiemblan hambrientos de besos , nuestras manos se entrelazan presionando a la pasión encendida extienda un manto de silencio para tan solo escuchar tus suspiros y los míos... tu cabello largo y sedoso asemeja una cascada dormida que se desliza en las vertientes vírgenes de la precordillera, donde los copihues tejieron una cortina en los muros de las quebradas y los avellanos dejaron caer sus frutos coloridos en las aguas cristalinas, donde los sauces llorones bañan el extremo de sus largas cabelleras, aquellos que esos instantes sonreían satisfechos por nuestro placer.

Por eso me gusta agosto, porque me trae esta aventura a mi memoria y quizás en la tuya se proyecte aquellos sabrosos y apasionados momentos que vivimos en aquel estero que desde hoy llevará tu nombre.

Agosto, como no me ha de gustar, si en este mes el 29 del año 1937, Linares tuvo un gran acontecimiento... unos impresos que ha sido el orgullo nuestro con el nacimiento del Diario El Heraldo. Jamás imaginé tener la dicha de ocupar páginas con mis inspiraciones que a veces voy por las veredas escribiendo en mi memoria, sin mirar a nadie. Es tanto que, en una oportunidad mi madre agitó su mano frente a mis ojos, expresando:

- ¡Arnoldo, saluda a tu mamá!

Y por último me gusta agosto porque se duerme despertándonos con música chilena, haciendo eco el arpa y la guitarra en la cordillera para que en las noches de septiembre baile la luna con las estrellas. Ojalá este año sea para celebrar el término de la pandemia.





(Carlos Yáñez Olave,

Escritor)