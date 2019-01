Opinión 15-01-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Mi amor nació en enero

En Diciembre se despide la primorosa primavera después de haber pintado con los rayos del sol y aromado los jardines, dejando los árboles enramados y sus frutos en madurez. El cielo pintado de azul con las aguas del río, descarchadas.

Las mujeres visten con pétalos de rosas transparentes para exhibir su belleza, dejando en el closet las oscuras y pudorosas ropas de invierno.

Y entonces ahora ya en verano, parecen esplendorosas estrellas atrayentes y brillantes, por donde quieran estén, nos invitan a contemplar su hermosura.

Enero despierta el año alfombrado de belleza. Ni siquiera algunas nubes negras ensombrecen tanta virtud encantadora. Las noches son tibias y con luna, son días con estrellas titilando en fiesta por tu nacer.

-¡Sí… encanto de todo mi ser!

No lo sabías, ni yo tampoco cuando el primer llanto anunció tu llegada, traías ese verdadero amor para mí…

Lo busqué en otras y tú buscabas a ese Amo del amor que portabas, en otros. Equivocándonos ambos con otros besos y otras caricias.

-¡Que bello es el amor, cuando es el verdadero!

Se ve en tus ojos el cielo y el aroma de las flores más hermosas se encuentra en la seda de tu pelo y en el susurro del “te quiero”.

Los latidos del corazón cambian su ritmo y los abrazos son grilletes de algodón que, no queremos liberar.

Los defectos se esconden, invisibles a nuestra mirada. Tus labios aunque no sean pétalos de rosa, para mí sí lo son.

Tu voz es el cantar de vertientes en los esteros del monte donde los copihues tejen cortinas rojas, blancas y rosadas.

Tu cabellera danza con el viento, rozando suavemente mi rostro. Te miro embobado y no puedo evitar besarte encontrando la miel deseada en tus labios y en tu boca la invitación a tenerte, deseado siempre seas solamente mía.

Éste es el amor que descubrí para mí en Enero y que nació cuando tú naciste.

Se inicia el año con este primer mes en el calendario y en mí memoria el día que descubrí tu belleza y tras ella escondido ese amor para un sensato enamorado que jamás podrá olvidarte.



(Carlos Yáñez Olave)