Opinión 09-05-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Mi primer nombre es… humano y el segundo ridículo

Recuerdo cuando la señorita pasando lista me nombraba… -HUMANO RIDÍCULO? (Y todos miraban asustados a la profesora, imaginando que a uno de los nuestros, lo estaba retando) y repetía… ¿Humano Ridículo? -¡Presente señorita! Y allí se calmaban los compañeros de sala o aula, que es lo mismo.

Si ustedes admirados lectores no creen en mi nombre, pueden buscar en todas las oficinas del Registro Civil e Identificación de Chile y se encontrarán que se registran otros más increíbles que los míos.

Relataré actos desarrollados desde que nací y así podrán justificar mis nombres.

Desde guagua me gustan las mujeres y me satisfacen plenamente, pues sus pechos me alimentaban y debo ser honesto al evocar los momentos ofrecidos cuando lloraba por tenerlos en mi boca y luego cerraba los ojos satisfaciendo el hambre y callando el llanto. El merecido homenaje a ellos, es el silencio. Para no cometer errores al elogiarlos.

Ya en el colegio y más grandecito, miraba las piernas a la señorita y los otros alumnos también, para luego en el recreo comentarlo, aumentando lo visto y alimentado por la imaginación.

En la misma etapa mintiendo a los demás que, mi papá era rico y que en casa me daban todo lo que pedía. Que tenía piscina con un bote. Pero, a nadie invitaba porque mis padres no lo permitían. Que en mi velador tenía hartos chocolates grandes y con almendras para aumentar el tamaño.

Que todas las noches rezaba el Padre Nuestro y el Ave María sin que mamá y papá lo ordenaran. Que me comía todo lo servido y además dejaba la silla en su lugar, ayudando a veces, a lavar la loza y ordenando mi closet.

Lo que no contaba porque era cierto. Que a los ocho años estaba enamorado de una linda rubiecita de ojos azules, tan azules como un trocito de cielo en primavera.

Siendo lolo enamorado escribía poemas a las pololas. Se los llevaba en esquelas de color rosado y sobres aromados.

Frente a ellas con mis dedos nerviosos y rebeldes, los arrugaba en mis bolsillos y llegando a casa los destrozaba.

A los trece años los compañeros me decían… -¡estás más flaco y debilucho. Parece que mucha… A lo cual yo replicaba -¡yo no hago eso!

-¡Mentiroso, te van a salir pelitos en las palmas!

De regreso al hogar, por el camino me iba revisando las manos.

Cabe recordar que cuando niño al escuchar nuestro himno patrio por las mañanas de fiesta en septiembre, me paraba arriba de la cama con mi mano derecha posando sus dedos sobre el cerebro y las piernas juntas, respetuosamente rindiendo honor y orgulloso de ser chileno. Luego en el desfile al escuchar el son que emitían los instrumentos de la banda militar, me creía un disciplinado soldado marchando erguidamente.

Ahora ya viejo involuntariamente al escuchar los tambores, marcho y cambio el paso si me equivoco. Observo que hombres y mujeres hacemos lo mismo. A veces trato de evitar el lugar para no hacer el ridículo al marchar sin estar desfilando.

Sigo justificando mis nombres en este relato. En eventos bailables recuerdo a Michael Jackson con mis pasos ridículos… luego escucho el tango y canto con voz cuyana, imaginando que lo hago espectacular.

Me enamoré solo una vez. Las otras fueron réplicas buscando repetir el mismo grado de la primera vez. Así como en los terremotos.

Es humano creerse el más honrado, fiel, distinguido, capaz, correcto, idóneo e incomparable. Yo siempre tengo la razón y los errores los cometen los demás. Como también los otros mueren y veo pasar a la gente agónica.

Atinados entonces mis nombres “HUMANO RIDÍCULO”.

Errar es humano y creerse lo que uno no es… ridículo. Por los tanto, pienso y me convenzo que soy demasiado humano y cometo excesivos errores, por eso me pusieron este nombre.

Hace poco escuché un comentario entre dos amigas -¡Mira, que se conserva bien! Al oírlas me enderecé y con esfuerzo intenté caminar derecho, altivo y arrogante. Y otra vez le hice honor al segundo nombre.

El consuelo que me queda, es que pienso que todos somos iguales. Soñadores, mentirosos y pedantes.

En un culto diálogo, mi padre me decía… -¡Escucha hijo. Todos tenemos en diferentes grados intenciones detestables, delictivas y también piadosas. Somos egoístas, envidiosos, celosos, deshonestos, arribistas, cobardes, bandidos, etc… en mayor o menor grado.

Naturalmente que los grados de algunos son tan bajos, que están exentos, sin necesidad de prescripción.

Claro que estos se detectan y califican, solo cuando se está ciegamente enamorado.



(Carlos Yáñez Olave)