Opinión 15-01-2021

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Mi silencio ciego



Mi espacio “Cuentos que parecen cuentos” ha estado en blanco sufriendo la ausencia de vuestro contacto que me llega en la tortura de unos ojos que no ven en el desierto de la mirada dormida que intenta despertar para imprimir como antes, lo que pienso en locas y enamoradas inspiraciones. Hoy, en los inicios del año dos mil veintiuno, las letras se burlan jugando a las escondidas con la presión de mis dedos casi invisibles sobre mi querida Olivetti.

Les cuento que, en los primeros días de diciembre de dos mil veinte, telefónicamente se me informó que el día 16 a las cuatro de la tarde sería intervenido en operación oftalmológica.

Miércoles a las 15:30 hrs. El cuñado Pedro me esperaba fuera de casa en su bien mantenido automóvil para trasladarme al Hospital Base de Linares. Mi hija mayor, Andrea Fernanda, Técnico de Nivel Superior en Enfermería, la cual ha sido mi acompañante en todo este proceso, otra vez estaba presente. Notoriamente agotada por su exceso de trabajo y preocupación en proyecto para socorrer a niños y niñas sin Pascua la tenían alterada, lo que me contagió acumulado al complicado genio de mi esposa. Tuve que hacerles presente que el paciente era yo y no ellas. Evidentemente mi máscara de bondad se transformaba en una de viejo mañoso. Ineludiblemente la presión se elevó.

A las 15:50 horas iniciamos la espera para mi atención. Pedro emprendió su retirada, en tanto Andrea Fernanda en su celular trabajaba sin cesar dirigiendo el contacto con sus colaboradores. Su intención es lograr la alegría de muchos niños y niñas que en otras navidades se han visto en la calle contemplando la felicidad de otros. En sus ojitos lágrimas que vierte el alma, palpitando el corazón con lamentos de llanto en un velatorio navideño para enterrar la felicidad ausente.

Me inquieta verla de pie, notablemente cansada. Ofrezco mi silla y no la acepta. Sé que sus noches fueron sin descanso.

En tanto espero mi turno, observo la excelente función de los hospitalarios, quienes con energía y profesionalismo pasan por la sala de espera en el segundo piso del establecimiento, empujando camillas ocupadas por pacientes. Las funcionarias parecen modelos por su estupenda figura física y atractivo caminar de ondulante movimiento femenino. Me pareció jocoso cuando en una camilla el ocupante cambia de posición su cabeza para observar a Andrea hasta perderse por el pasillo que lo lleva al pabellón

Luego el estado nervioso vuelve a su función cuando en la sala de quirófano me descubren eleva de presión de doscientos diez.

No fue obstáculo al descubrir que no soy tan malo, ya que en el área de oftalmología me encontré con un par de Ángeles “Francisca y Carmencita”, quienes se alarmaron con el hecho, pero lo disimularon entregando especial ternura, profesionalismo, simpatía, educación, cariño sacramental y con una sonrisa de perfumadas rosas silvestres.

Lo que más me satisfacía fue que lo practicaban sin discriminación, cultivando un prado de armonía, solidaridad y amor fraternal.

Aquel ángel llamada Carmen, me pedía calma y fe. Su sonrisa era el susurro de una golondrina enamorada de su vuelo en el amanecer dorado y la zambullida del sol en el mar azul en el ocaso.

Luego se me condujo al quirófano. Estoy cierto que todo ser humano tiene respeto y temor a este, pues allí se aplica anestesia, lo que elimina los sentimientos de su existencia.

Pronto una capa cubre e impide observar la operación. Mi imaginación cree ver que los órganos están fuera de la cuenca y allí los cirujanos ejecutan su delicada labor profesional.

El equipo estuvo compuesto por los siguientes profesionales:

Primer cirujano: Filippo Alessandro Camerati González.

Segundo cirujano: Alessandra Sequera Giménez.

Anestesista: Wulff Moreno Eduardo.

Arsenalera: Juan Humberto Hernández Norambuena.

Aux. anestesia: Catherine Rodríguez Yáñez.

Alumna o interna: (Pabellonera) Angélica Prieto Tapia.

Considerando mi estado nervioso o timidez, apelaron a su inteligencia y humana capacidad psicológica el facultativo Filippo Alessandro inició una agradable y simpática melodía a la cual luego se unieron el resto del equipo. Fue la mejor de la anestesia y fórmula para bajar la presión. Sonreí, contemplando la satisfacción lejana de mis padres en aquel cielo creado para ellos, quienes me entregaban confianza y fe. Sentí que, en la cavidad dispuesta para mis ojos, algo se le ubicaba.

La entrada al quirófano fue a las 18:32 hrs., inicio anestesia a las 18:37 hrs., el de cirugía a las 18:46 horas, fin de cirugía a las 18:57 hrs., terminando la anestesia a las 18:58 hrs. y la salida del quirófano a las 18:59 horas.

Me regresan a la antesala recibiéndome Carmencita y Francisca con aquella simpatía agradable y ovación de la mirada que celebra el despertar de una existencia dormida.

Que bellas son aquellas personas transparentes con dulzura angelical y aromadas por los besos de sus madres cuando nacieron.

En esta sala postoperatoria las funcionarias no cesan en sus labores.

Carmencita deposita en mis manos con delicadeza y ternura del cielo un envase con gelatina tan sabrosa como la miel de una colmena primeriza.

Cuando llegué a casa, la amorosa recepción cambió de lugar los locos latidos de mi corazón que agitaron mi pecho. Todos con sus rostros hermosos pintados de bondad y delicada atención.

El ojo izquierdo cubierto y con la indicación de aplicar gotas cada 3 horas. Lamentablemente no podía aplicarla y eso dio inicio al calvario de ser dependiente, sintiéndome un inútil. Es obvio que al principio había voluntad y sin alterar el horario, además las indicaciones no permitían agacharse ni hacer fuerzas, ningún movimiento brusco, moviéndome como un robot. Entonces opté por un reposo encerrado y acostado, lo que me permitió experimentar lo que viven los postrados, viviendo el silencio de la soledad y el pensar de los recuerdos, incomunicado. Vergüenza pedir ayuda para cumplir con horario de las gotas. Cierro mis ojos y estoy despierto pensando en tu distancia dormida en aquella tumba que una placa acredita que existes.

A los 3 días, el ojo derecho recibió su operación y estuve ciego por un tiempo otra vez. El cuñado Pedro a cada instante con su auto a la puerta. Andrea Fernanda en compañía guiando mis pasos. Carmen gloria a los últimos controles. Los amigos al teléfono.

Hoy estoy seguro que el sol golpea con sus rayos suavemente la ventana para avisarme que sigo existiendo y la luna jugando con las estrellas me invitan a dormir en una noche más.





Carlos Yáñez Olave

Escritor