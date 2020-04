Opinión 19-04-2020

Cuentos que parecen cuentos Mi sobrina y el mar





En el tiempo suceden aventuras gratas e ingratas que sorprenden y se esconden en la memoria, aflorando al contemplar una fotografía.

En esta queda la imagen estampada, el tiempo las puede borrar o se extravían.

En tanto las aventuras quedan en la memoria y juegan a las escondidas hasta el término de nuestra existencia, pero después otras generaciones las encuentran.

Este cuento que parece cuento es distinto. Pues hurgueteando con poco dominio en mi celular me encontré con una bella imagen de mi sobrina MARISOL.

Hermosa mujer que posa desafiante al tiempo y al bravo mar.

Instantáneamente mi inspiración escribió el título de esta aventura:

“Mi sobrina y el Mar”...



Revisé la pantalla de mis recuerdos en la memoria, enviándome hacia el pasado...cuando en un paseo con los valiosos e inolvidables González Ruz estábamos disfrutando en las playas de ese recordado balneario Constitución. Allí donde el mar dejó el hálito eterno de su belleza para asemillarlo en las playas y las recogieran otras beldades en aquellas arenas que marcaron las huellas de mis pasos con el primer amor.



Sol: Aquel día el mar se inquietó más de lo normal cuando una hermosa Lola asomó en la playa junto a unas amigas y amigos.

Sol: Los sobrinos de quienes me acompañaban llegaron comentando que aquella belleza era espectacular. De pies a cabeza.



En ese instante sostenía en mis manos un helado combinado... miré hacia donde supuestamente estaba la hermosura que alardeaban y no vi nada especial...mi amigo Carlos González, exclamó:

- es tu sobrina!!

Me sentí orgulloso de ella y más aún porque se dejaba mirar y no conquistar.

Los presentes la protegieron y respetaron.

No era una mujer coqueta. Era y es una mujer hermosa.

Sol: Continúa...

Sol: No tan sólo este recuerdo me trajo la foto, sino que, también otras aventuras. ..

Cuando visitando a mi hermana Lucy en Valparaíso, celebramos un cumpleaños y bailando un alocado rock and rol con Marisol en una violenta vuelta, se me soltó y fue a parar sobre las barandas de un balcón.

Casi termina la fiesta en velorio.



De regreso a Linares en una parada del tren fui al baño, dejando ella sola en el asiento correspondiente.

Luego continuó su marcha y yo no llegaba...

Creyendo que había bajado pidió a gritos y llorando que el tren detuviera su marcha.

Al relatar este hecho, me recuerda su carita de niña con mejillas surcadas por tristes lágrimas derramadas convencida que la había abandonado.

Y su nombre me tortura... María Soledad…







Carlos Yañez Olave.

Escritor