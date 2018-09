Opinión 26-09-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Muerte mamá de un poeta

(Duele vuestro dolor que hoy despierta el mío

y de muchos, que estaba adormecido, pero no olvidado.

Pues jamás se enterrará en el olvido, el fallecimiento de una madre)

Carlos Yáñez Olave

Me es fácil imaginar el calvario detenido y tortuoso vivido por mi amigo poeta Mario Villagrán Pinochet, porque cada día al caminar hacia mi secreta Guarida, donde inspirado escribía sin interrupción; contemplaba al pasar, el ingreso triste de aquel llanto interno y mudo de Mario al hogar de su madre. La distinguida, noble y solidaria maestra educadora doña Herna Pinochet Cuello (q.e.p.d.)

En aquella casa había un calendario que pintaba los días, semanas, meses y años… santos y cumpleaños; pero no el día de su partida.

El poeta tampoco lo sabía y en su morada cada noche, después de besar a su amada señora Ana María, con un dulce y musitado ¡lindos sueños! Entraba a su noche de desvelo encadenado a la incertidumbre, preguntándose - ¿mañana, estará con vida mi madre? Después unas lágrimas escondidas en la oscuridad, dormían en aquella muerte momentánea de nuestros sueños…

Al día siguiente a casa de mamá, ensayando una sonrisa alegre y natural para ofrecerle - ¡buen día madre!

Estaba consciente de la enfermedad que se llevaba lentamente a esa maravillosa mujer.

No se atrevía siquiera imaginar aceptando aquel momento que se iría para siempre hacia ese otro lugar donde nuestros seres queridos que antes han partido, nos esperan con ese amor que nuestros padres enseñaron a practicarlo con humildad, lealtad y tan puro como el primer beso que recibimos de nuestras madres.

Cuando la mamá se va, es distinto a la partida de papá. Puesto que ella permanentemente en el hogar nos acunó en sus brazos, amamantándonos y después con un dulce cantar, un arrurú para dormir…

Luego, niños al colegio con lágrimas ocultas en el primer día de escuela y en las tardes tareas, planchando uniformes para un nuevo amanecer.

Y nuestro padre, poco en casa, más en su lugar de trabajo. Cuando viejo, con la excusa de ir a comprar el pan y otros, aprovecha dialogar con sus amigos.

Penas y fracasos de amor. La mamá con sus caricias y consejos mitiga y acalla el llanto del corazón.

Todo esto fundamenta el insoportable dolor que sentimos cuando nuestras madres se van.

Y cuando muere la mamá de un poeta, aumentan los grados de angustia y pesar. Pues ellas son la fuente de inspiración que creó la poesía.

Imagino a Mario Villagrán que desde hace mucho tiempo viajaba a los preciosos campos chilenos en busca de la flor más hermosa y silvestre para una madre tan sencilla y cariñosa con los pobres y los necesitados de cariño y amor… para cuando ella acuse su partida.

A veces regándola con llanto solitario para mantenerla tierna y colorida.

En noches de luna llena eligiendo las estrellas más brillantes para escribir con ellas el nombre de mamá en aquella amante del Sol que ofrece tanto espacio y se muestra tan bella.

Al poeta le aflora mucha inspiración y tanta que podría imaginar su imagen en el cielo y su voz en el cantar de las golondrinas.

Yo no puedo, e incluso jamás he escuchado el trinar de ellas.

Estoy convencido que Mario es un poeta afortunado y que su mamá lo quiere tanto, que no lo ha abandonado. Puesto que su ternura y amor lo heredó para su compañera y bella señora Ana María.

Siempre nuestras madres donde quieran que estén, nos están protegiendo.