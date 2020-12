Opinión 12-12-2020

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Navidad y una lágrima llamada Aída



Ya viene Navidad vistiendo al viejo pascuero de blanca barba y pelo cano. Bondadoso, sonriente y bien alimentado.

¿De qué color será su mascarilla?...

No lo sé aún. Solo sé que, recuerdo aquellos años cuando no era papá y menos abuelo. Solo un niño que creía en el viejito pascuero y después convencido de que el primer amor era tan eterno como la presencia de mamá y papá.

Nos enseñaron a dejar los zapatos en la ventana. Esto no es un sueño...no había ladrones.

Los lustrábamos más prolijamente que de costumbre.

Había que conservar una conducta de exagerada disciplina, caso contrario no habría regalos.

La noche del 24 temprano a acostarse y dormir, pues aclarando encontraríamos los regalos que en carta habíamos pedido a papá Noel.

Ahora es distinto y lo considero cruel, ya que los niños reteniendo su cansado sueño esperando sean las doce para abrir los regalos que rodean el arbolito cubierto de luces y aguinaldos.

Pobres pequeños sufren la angustia torturadora llegue su momento feliz, en tanto, los adultos dialogan en sobremesa de cena navideña.

Las campanas de Salesianos comunican en su tañido los anhelos de felicidad, al igual que en nuestra hermosa catedral...

Entonces despierto sin estar dormido y pienso en mi amiga Aída Rodríguez. Aquella que recién en diciembre sufrió el dolor de la partida de su adorada madre... si hoy está llorando con lágrimas que queman su corazón... ¿cómo serán aquellas en Navidad?

Navidad que entrega alegría y regalos.

El mejor que recibió, fue cuando abrió sus ojitos de bebé y conoció a su mamá. Esa que la acariciaba estando dentro del vientre.

Los hombres no renunciamos a ser hombres si lloramos, menos por la ausencia de nuestros padres que descansan en paz, de acuerdo con nuestro comportamiento.

En Nochebuena me alejo de los abrazos por un momento y sin que nadie me vea...miro hacia el cielo imaginando que papá y mamá junto a mis hermanos están allá arriba observándonos alegres por nuestra felicidad...

Entonces no llores Aída, tus seres queridos no desean ver tu rostro triste... brinda con una copa en alto mirando hacia el cielo y sonríe sin temor...tu mamá conoció a la mía y nos esperan...

También somos mortales.





Carlos Yáñez Olave

Escritor