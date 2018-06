Opinión 01-06-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Norma Eliana No quedó el espacio vacío Tu ternura lo envolvió

El sábado veintiséis de mayo de dos mil ocho, o sea, hace muy poco… ¡Cómo pasa el tiempo!, una sorpresiva lluvia me detuvo en la esquina de la plaza, protegiéndome en los aleros del recordado Hotel Turismo (lugar de citas que concertábamos cuando éramos jóvenes… y también de “prestamistas”).

El reloj aún no marcaba el mediodía, cuando mis pasos me conducían a casa de mi hermano Adolfo, el cual no puede visitarme.

Esperé a que amainara un poco. De pronto un funcionario de la Biblioteca Municipal (Patricio Leiva), al verme, se detiene haciendo estallar aquella dolorosa y cruel bomba… ¡La esposa de Carlos González, falleció!

Me pareció que la lluvia aumentó su volumen, como si fuese el cielo quien estaba llorando.

Y cómo no imaginar aquello, si se trataba de mi amiga, cónyuge de mi amigo de infancia Carlos Enrique González Ruz. Amistades de juventud y tanto así, que fueron los testigos de mi matrimonio.

Me informé de la dirección de la funeraria e ignoré la caída de la abundante lluvia, llegando el lugar en breve.

Allí una silenciosa urna encerraba el cuerpo frío y dormido de Norma Eliana Gutiérrez Reyes, aquella noble y humana mujer, pues también nos retaba cuando junto a Carlos Enrique, nos portábamos mal. Entonces sabíamos de su enojo.

Unas flores tiernas y blancas, ofrecían sus pétalos para acunar aquella alma que abandonaba el cuerpo cansado e inerte, llevándola hasta el cielo.

En su ascenso perfumaban las lágrimas de sus seres queridos.

Hay heridas en nuestro interior, por tu ausencia Norma Eliana y el corazón se deteriora, puesto que estamos conscientes no nos veremos muy pronto o quizás mañana. Y tal vez tengamos derecho a ese mismo lugar donde se van los buenos…de lo que sí, no dudo, que allí no existe el tiempo. Por lo tanto no nos ves como ausentes.

En la misma funeraria velamos a Julio César González Ruz, hermano de mi amigo Carlos Enrique (Quique)…Kiko, para la familia. Por lo mismo, después de un año a mi llegada de aquel fatal sábado, me encontré con la familia que, a pesar de las circunstancias, produjo alegría y aquel volumen de simpatía, bondad y cariño, mitigó el dolor padecido.

Naturalmente que el ambiente reflejaba tristeza, lo cual no impedía una unión férrea de camaradería con aquel cariño franco de nobleza indiscutida, digna de seres civilizados.

Tal vez imperaba el hecho de sabernos vivos, rescatando en los recuerdos de aquella juventud divina que no se olvida, por lo grata, bella y encantadora.

Reuniéndose con las amistades conquistadas desde la adolescencia, creo que la fórmula para liberar aquella juventud que llevamos escondida en nuestro interior y entonces se produce la sonrisa en aquellos rostros humedecidos por lagrimas de nuestro llanto silencioso.

No había lágrimas, ni penas simuladas. Fácil es imaginar, entonces, a Norma Eliana, con su carita sonriente y complacida, enviando besos a sus seres amados.

Una bella y distinguida señora, en tanto su esposo orgulloso la observaba, ordenó los misterios en un rosario…

En uno de los rezos, me quedó grabado aquello que pide:

“Perdona nuestras ofensas,

así como también nosotros perdonamos

a quienes nos ofenden!...”

Y lo que tal vez Norma deseaba, sucedió en el Camposanto…

Abrazos de reconciliación, dejaron, con su llanto callado, la felicidad esculpida en aquella alma que volaba hacia el Edén.

Familiares, amigos y conocidos; emocionados nos apretamos la mano, entregando una mirada limpia y sincera, deseando la paz eterna para aquella inolvidable mujer que nos deja con llantos y amargura…

Entonces, Norma Eliana, yo quería decirles a todos que tú no estás triste ni abandonada, adelantaste al cielo tu llegada, encontrándote con aquellos que también te aman y esperaban.

Ahora bien sabes que nuestras lágrimas queman, al principio; en tanto, tú las vas enfriando con ternura hasta encontrarnos nuevamente.





(C arlos Yáñez Olave)