Opinión 27-12-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Otra Navidad, sin ti

Este martirio de ausencia, lo reitera el corazón que sigue latiendo con sensatez y cordura; pues menciona tu nombre en cada sonido interno y solitario, para que tan solo yo lo sepa. No solamente en estas fiestas, te recuerdo, sino que, en cada amanecer cuando las avecillas de rama en rama y de flor en flor, con sus alas se acarician y en sus piquitos nacen los besos tiernos e ingenuos. Son aquellas tortolitas de fina belleza (que tanto te gustaban), las cuales coquetean con los zorzales, ladrones de brevas y rojas cerezas. Cantan tu nombre en su coro matinal y también al atardecer, dejando una sonrisa que recuerda la tuya.

Es fácil imaginar que cuando ellas desaparecen, es porque están en el jardín del cielo contigo…

Navidad y Año Nuevo, obliga buscar alegría, paz y felicidad. Pero no puedo evitar el recordarte y menos en estas noches aumentar el dolor de tu ausencia.

Y no tan solo yo sufro este drama. Existen muchas mujeres y hombres de nobles sentimientos que, buscan un lugar solitario cuando todos se abrazan y entonces en aquel rincón de la casa, lloramos en silencio, porque tú o usted, no estás y nunca más volverás con aquella sonrisa dulce y tierna que nos cubría alegremente, acariciando el alma y el corazón.

Entonces recuerdo que contigo conocí el paraíso en la tierra y es por eso que me consta que es lo más maravilloso y encantador. Que allí reina la paz, amor y belleza eterna, con un cielo azul sin nubes que opaquen la transparencia nítida de ese amor sin fingimiento, acusando hipocresía.

Hoy me convenzo, aún más, no haber mentido al confesarte que te adoré y quise, más que a nadie en el mundo de mi existencia y todavía te sigo amando. Pues me entregaste ese cariño, ese amor y esa protección que solamente tú lograste entregar. No me cabe duda que jamás mentiste, ni lo simulaste y que no tan solo a Dios le consta. Por eso ahora, en la pantalla de mi memoria se proyecta lo que escribí un tres de Octubre de dos mil quince…

“Me encanta la soledad, puesto que menos solo estoy. Tengo la libertad de recordar aquellas aventuras gratas e inolvidables que puedo imprimir con mi querida y fiel Olivetti y que si no es en ella, no puedo inspirarme y sigo vacío.

Aquel día desperté temprano y programé visitar a mi madre que se encontraba postrada…

Sus ojitos cerrados, su respirar sin empañar cristales y un eco ausente, sin murmullos. Labios sellados y firmes como guardianes apresando la voz para que no gritara un dolor, como también aquella intención impotente de pedir auxilio pretendiendo bajar de aquel “catre clínico”.

Su rostro reflejaba ese orgullo eterno que a veces, opacaba su ternura angelical. La miré con un silencio inválido y dormido. La carita mostraba paz y amor. Imaginé que en aquel instante estaba con el último hijo que tuvo. Invisible para mí, el cual le recitaba el final de uno de sus tantos poemas…

“CREO EN TI”

Jesús Nazareno, yo te siento en las noches,

en la quietud de mi alma.

Te siento cuando estoy solo, te siento,

cuando lágrimas ruedan por mí.

Jesús, tú que eres bueno, tú que eres justo,

lléname de calma.

Dios, tú que eres tierno; tú que tienes

el corazón limpio,

Lléname de ti y no permitas

mi madre sufra…

la tortura que yo sufrí.”



La seguí contemplando con adoración. Poco antes una de las hermosas nietas, se había retirado sin lágrimas visibles, pero muchas internas y calladas, que hieren mucho más. Su voz quebrada, débil y agotada confesó con tristeza -¡La abuelita, quiere descansar. Ya no puede más…!

Le respondí, casi dolido… ¡Tiene para largo todavía!

Ese día regresé a casa para juntarme con la noche sola, muda y silente. Pues mi señora no estaba. La noche habló conmigo y me recordó que mamá llevaba un mes de ocurrido el accidente que le fracturó en dos partes la pierna derecha. Enyesada lloraba su inmovilidad, sintiendo pena por quienes la acompañaban privándose de placeres y diversión con los suyos. Rezaba a la Virgen y al Señor. Fácil imaginar su petición.

Unas lágrimas “maleteras” me golpean los ojos y la soledad no ríe, ni se burla de mi tristeza. También está llorando. El sueño se apiada y generosamente cierra mis ojos de pupilas ahogadas…

Al día siguiente volví a casa materna. Allí mi hermana Lucy junto a ella, como así toda la noche. La regalona nieta Andrea otra vez con su ternura angelical mostraba una carita feliz y mi madre sonriente.

Aquella alma que no se ve, envió un beso a las tres.

Mamá nuevamente un regalo para mí. Se estaba alimentando y su mano temblorosa, llevaba la cuchara a su boca, otra vez.

Una lluvia primaveral danzó sobre las flores de un hermoso antejardín aplaudiendo el logro de la señora Julia y con esto sus energías harían olvidar su postración haciéndola caminar nuevamente con aquella sonrisa que Dios creó para todas las madres del mundo.

Y un día treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, el jardín marchitó sus flores. Las golondrinas brillaron su traje negro y las tortolitas aún lloran su partida.

El orgullo de mi madre pintó su rostro más hermoso y lozano. En su sueño eterno, parecía sonreír en aquella urna perfumada de cielo.

Existe una nuera que cultivaba flores y con lágrimas se las deposita en la tumba con un espacio vacío que luce en el mausoleo de los Yáñez-Olave.



(Carlos Yáñez Olave)