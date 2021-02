Opinión 05-02-2021

Cuentos que Parecen cuentos ¿Para qué tanto silencio, si después es eterno en nuestra tumba?





Qué agradable es cuando en los sitios vecinos se escucha a los moradores silbando y conversando cada amanecer. Algunas radios con agradables melodías que hacen bailar y tatarear canciones conocidas. Las avecillas abandonan sus nidos y arman un coro dirigido por los zorzales con sus cambiantes trinar, distinto a las hermosas tórtolas que su canto asemeja al llanto de lloronas contratadas en velorio.

Los gallos en sitios vecinos cada madrugada van rotando con grito potente - ¡Estoy vivo otra vez!... otros responden: - ¡Yo también!

Rompen el silencio del dormir y me pliego a esa alegría de vivir después de haber estado muerto por algunas horas en sueños profundos.

En tanto decido levantarme, hago un repaso en mi memoria, recordando que hace poco tiempo tuve la insoportable experiencia del no vidente. Es penoso amigos míos, apoyarse en la pared para avanzar buscando el camino que traslada al baño u otro lugar. Me incomoda y tortura apelar a la señora que en su dedo lleva la argolla con mi nombre. Trabajadora como muchas, hasta muy tarde bajo las estrellas regando el huerto, el jardín y los árboles. Yo no podía ayudarla porque después de la intervención quirúrgica oftalmológica debo estar dos meses sin hacer ejercicios forzosos. Hay uno de ellos que me desespera el privarme.

Pero el verano nos entrega la enorme delicia de escuchar la risa de niños bien educados que llegan a veranear o celebrar a casa de los abuelos demostrando con orgullo lo que han aprendido y el desarrollo de sus talentos.

Lamentablemente existen abuelos mañosos que no aceptan gritos, ni llanos con carreras locas y sin rezos de la noche. Estoy de acuerdo sean disciplinados y bien enseñados para respetar a los ancianos, pero sin exageración.

En una de estas tardes de verano con la señora de la argolla, nos servíamos once bajo la sombra de los paltos y laureles en flor rosada, los cuales con sus hojas verdes nos abanicaban espantando el calor ardiente… de pronto en el sitio vecino, calla el educado diálogo de los adultos y niños. Nosotros callamos las tazas y cucharas. Los zorzales cerraron su pico amarillo y una voz maravillosamente angelical, dulce y melodiosa nos trasladó a un sueño de encanto…

En el ambiente flotaba la virtud de una talentosa que a capela con tono milagroso despertaba en nosotros aquella juventud interna que nos queda escondida atrapando la ternura que es la fórmula para mantener eternamente bella a la mujer chilena. Miré el rostro de la mía logrando descubrir que la sonrisa dulce y acariciadora como el vuelo de las mariposas primaverales, otra vez florecía… rogando siguiera aquel canto, siquiera por un instante. Para amarla nuevamente. Canta niña, canta…. No quiero silencio.

Lo tendré después de muerto y no quiero tenerlo.

Aplaudían los vecinos el final de la canción y yo… en silencio mirando los ojos de mi mujer, ovacionando a aquel ángel cantor.



Carlos Yáñez Olave

Escritor.