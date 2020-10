Opinión 03-10-2020

Cuentos que parecen cuentos “Pasión de Primavera “



¿Por qué te haz de enojar mujer, si confieso lo real?

Tú también te enamoraste y fuiste feliz, conociste el sabor de los besos y el vibrar de tu corazón de tú corazón que inició el romance aceptando la sangre caliente que corría por tus venas con la ansiedad de repetir a cada instante aquellas caricias tímidas al principio y atrevidas en los otros encuentros, respetando tu imagen, ignorando que es natural en cada ser humano.

No puedo olvidar a la primera que tuve en mis brazos y saboreé el calor de sus labios y esa sensación que agitaba lo que creía pecado.

- ¿Acaso lo es, amar y ser amado…?

No puedo eludir en el recuerdo tu inocente mirada cuando separaste tu boca de la mía. Tus labios temblaban y los míos también. Era nuestro primer beso.

Quizás los otros fueron tímidos y con curiosidad en una nueva experiencia sin la intención de unir los labios buscando el placer que presentías o imaginabas. Sentimos el osado sabor delicioso que llegaba al alma y sería pecado abandonarlo.

Se abrazaba la juventud con la ternura, aquello que sólo se recuperan tal vez terminando la existencia tomados de la mano con nuestros ojos sonriendo, como cuando estuvimos en el peligro de hacerte mía.

Pasaron siete años de romance ingenuo y virtual. Nos deseábamos los dos …pero ni siquiera nos exponíamos a pensarlo, para no romper aquel compromiso de no hacerlo hasta casarnos.

Tantos años de abstención que casi rompimos al despedirnos en la puerta de tu casa al anochecer, cuando te estreché en mis brazos, presioné tu cintura y nuestros cuerpos se unieron sin poder evitar que le deseo acusara su presencial sentir, aquello que te hizo sonrojar apretando mi mano y yo la tuya…tus ojos incrustaron tu mirada en los míos y tal vez en aquel instante fuimos el uno del otro…

Una rosa en tu jardín envió un beso, pero sus pétalos siguieron firmes y ninguno se desprendió…esa linda flor siguió esperando la llovizna de un nuevo amanecer para continuar su belleza tierna y encantadora.

Aquella noche en mis sueños, fuiste mía. Pero, confieso que te perdí y abandoné por culpa de una bella amante. Me buscaste y te busqué, más no nos atrevíamos a acercarnos…Intestaste viajar a mi ciudad en tanto yo en distintas estaciones del metro pretendía verte bajar. Quería verte, abrazarte y tenerte en mis brazos llorando un perdón …Recordaba cuando tus ojitos acusaban ese llanto en silencio y luego tu hermosa sonrisa la cual borraba las huellas perlas de lágrimas. En ellas aprendí a nadar para no olvidarte jamás.

En la pantalla de mi memoria se dibuja la bella amante, poseedora de aquel placer que enloquece empujando al abismo la irresponsabilidad y a la locura de abandonarte. Hermosa mujer que derritió las escarchas y pintó con el sol las rosas del jardín que cultivaba junto mi primer amor.

Ximena se casó confiada que en el otro me encontraría y después hice lo mismo, encontrando una hermosa y tierna mujer de cabellos dorados al igual que los de ella. Rostro suave, voz dulce y aterciopelada como el rastro que dejan las mariposas en su vuelo rosado, cuando van pintando flores en primavera.

Pasaron muchos años y las cartas dejaron sus hojas amarillas con letra azul descolorida, pero promesas celestes que anotaron dos nombres en el cielo.

La tecnología golpeó las puertas del destino y a pesar de una enorme distancia, logramos encontrarnos…me descubrió, sentenciando:

- ¡Ahora que te encontré, no pienso soltarte!

Para acreditar que no había olvido, exhibió cartas y fotografías de jóvenes enamorados. Jamás se había separado de ellas.

Rescatamos de la memoria los siete años de abstención. Entonces experimentamos el placer de estar un instante en el cielo y aspirar el aroma de la sonrisa de los ángeles.

Ella viuda y yo casado.

Ignoro si su pasaje actual, tiene regreso.

(Carlos Yáñez Olave,

Escritor)