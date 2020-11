Opinión 20-11-2020

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Pasión y muerte





Entre el cielo y la tierra existe un espacio para los dos, donde construimos un castillo de extrema protección para que no entre el olvido, por eso, jamás podré olvidarte.

El pensamiento quedó libre y sin tener alas voló hacia el pasado cuando encontré esta fotografía que retrata tu deseo de ser besada y el cigarrillo en mis manos impedía desatara mis ansias para abrazarte y hacerte mía.

La juventud aceleraba con el sabor de tus labios las ganas de estar solos, con las manos libres para acariciarte, olvidando que estábamos en el living de la casa de mis padres.

Tierno e ingenuo beso que con timidez depositabas en mi boca, en tanto nuestros corazones latían aún calmados, llamando a la cordura...

Cómo he de olvidar aquellos hermosos años los cuales este retrato me los trae al presente golpeando las puertas de mi memoria de aquellos momentos placenteros que borraban tus sufrimientos y los míos.

Sé que no era tu primer beso y tampoco el mío...

Instante aquel en que no callamos como un secreto al oído confesando cuánto amor teníamos allí adentro escondido... entonces tomados de la mano, llegábamos a la Alameda repitiendo a cada instante “te quiero... ¡te quiero, vida mía!”

Ahora frente a un cerezo donde los zorzales roban sus frutos y mirando la foto me pregunto... ¿acaso se nos olvidó recordar a cada instante ese te quiero, te quiero que ya no mencionamos?...

Cuando caminaste a orillas del precipicio... descuidada dejaste caer tu ternura al vacío... ¿o son los hijos y los nietos quienes nos hicieron olvidar aquel placer que por tantos años disfrutamos?

Sigo mirando el retrato y no puedo olvidar cuando llegamos al Registro Civil...tu padre a la entrada de la oficina te advirtió:

- ¡Gloria... aún es tiempo de que te arrepientas!

Respondiste: - ¡Lo tengo decidido, papá!

Tampoco olvido cuando tu hermano llegó a la Quinta... hoy nuestro hogar, y me apuntó con un cargado revolver. Tú sabes no le tuve miedo y después fuimos amigos como también con mi suegro.

Sigo mirando la fotografía... pareciera hablarme...

Tu boca en mis labios y en mis manos un cigarrillo. Pasión y Muerte.





Carlos Yáñez Olave

Escritor