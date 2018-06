Opinión 12-06-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS ¡Perdón, usted es bonita, pero debo callarlo!

Pienso que cuando se creó al hombre, después de modelar el esqueleto, Dios priorizó los ojos, luego la voz y el corazón.

Los ojos para ver la belleza que ÉL había pintado con aquel pincel divino de inspiración para lograr tan maravillosa obra… aquella hermosura permitida para despertar en el varón el romanticismo, ordenando delicadas palabras para que con respeto se le reconozca la virtud del deslizarse con suavidad elegante y fina. Advirtiendo con ello cuan delicada e intocable figura se desplaza como vuelo de mariposa, ante la mirada atónita y maravillada del afortunado que la descubre al pasar… Entonces libera la voz y osadamente comunica la sensación impactante desatada ante la presencia de aquel monumento llamado mujer… - ¡Oh, mujer! Que falta me haces tú, cuando el sol está dormido. Todo está oscuro y la tristeza en silencio velando la alegría… basta tu presencia para hacerlo todo más bello y avergonzado el sol despierta.

- ¡Perdón maravilloso encanto! Si me quedo en silencio, continuando mi camino sin decir nada. Cometería un cobarde delito al callar y ocultar su incomparable belleza!

Luego al expresar esto. EL corazón acelera sus latidos, confundiendo si es temor por haberlo confesado o quizás por el hecho de haber recibido esa sonrisa complacida de tan linda mujer.

Y en la provincia de Linares, hay tantas mujeres bonitas que hacen soñar… son tan tiernas, dulces y encantadoras de la cual su belleza se capta desde jovencitas y se mantiene hasta convertirse en abuelas.

Siempre lo he publicado, que cuando se descubre una mujer maravillosa, atractiva y preciosa en otra región, es porque una linarense anda de visita en ese lugar.

En verano no hay para que ir a Viña del Mar, para ver como se exhiben aquellas beldades con aroma a rosas abotonadas bañadas en rocío de madrugada y trocitos de cielo azul en primavera… es suficiente llegar a la plaza de armas de Linares para extasiarse con los encantos de la Región del Maule.

No solo su cuerpo es atrayente. También lo es el caminar danzante, tenue y pausado, como el volar delicado y fino de las golondrinas. Al igual aquella vocecita angelical emulando la aterciopelada música que emite el beso del Sol y la Luna cuando se besan a escondidas…

Con tanta tentación de innumerables preciosidades… ¿Cómo entonces quedar en silencio?

¿Tendríamos que salir a la calle con anteojeras y mordaza?

¿O tal vez, suprimir el gusto por la belleza?

¿A quiénes se les ocurrió multar por acusar tanta lindura, decente y comprensiva?

¿Acaso no es rebelarse contra la bendición del Creador, al presentarnos a ellas y otorgar la dicha sagrada de contemplarlas cada día?...

Debiera haberse estudiado modo de educar a nosotros los varones para aprender a ofrecer un cumplido y no una ofensa ordinaria e irrespetuosa a las creaciones casi perfectas.

Hay tantas Juntas de Vecinos, donde se podría dictar charlas para lograr un pueblo culto y educado.

Existen mujeres potencialmente bonitas, muy lindas; pero se sabe más de lo que son y entonces pierden su belleza.

Creo que esa no es la fórmula para que quedemos en silencio…

Ayer descubrí otra señora preciosa. No sé si era usted.

- ¡Perdón! Sé que me expongo a una multa. Pero su hermosura es muy superior a una condena. ¡Es tan bella, que hasta el sol se esconde derrotado tras esas nubes grises de otoño!...

No se enojó. Me dio un beso en la mejilla.

Las mías fueron palabras y lo suyo, una caricia.

Respetuosamente pido a Usía, no la condene por a



(Carlos Yáñez Olave)