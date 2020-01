Opinión 09-01-2020

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Promesas y decepciones

Cuando la primavera ya se ha ido, pierdo la ilusión del beso que quedó suspendido, y las tiernas flores palidecen con el calor del verano.

La tristeza se pinta en mi rostro cansado y el carnet muestra el final de mi camino.

Pero la vida sigue igual y en el ambiente se huele a campañas eleccionarias. Proceso que inspira al hombre (todos los géneros) a crear posturas que los muestre como personas honestas, ejemplares, desinteresadas y solidarias; disfrazados de humildes y amigos de los desposeídos.

Dialogan con simulado entusiasmo, moviendo la cabeza afirmativamente para demostrar al interlocutor su interés y concentración, en tanto levantan la mano saludando a otro posible voto.

Profesionalmente esbozan una sonrisa franca y amistosa. Un beso en la mejilla y el apretón de manos.

Respuesta acertada respetados lectores… han adivinado.

-¡Sí, me refiero a ellos!

Hace un tiempo me encontré con un ilustrado, culto e idóneo personaje, el cual me invitó a recorrer la comuna.

El objetivo era descubrir algo que destacara a Linares.

Vimos lo de siempre y realmente es hermosa nuestra provincia y la ciudad encantadora, pero algo falta para contemplarla en su magnitud…

De pronto llegamos al área de la ex – IANSA, donde descubrimos su enorme copa o silo, lo que nos permitió imaginar la construcción de un anfiteatro y en su superficie un amplio mirador, desde el cual podríamos observar el Nevado de Longaví, el Achibueno, Ancoa y otros tantos ríos. En resumen, toda la belleza de nuestra cordillera.

Las canchas de fútbol… -¿podría ser un gran estadio? y así todos tocaríamos una rebanada de aquella gran torta que se nos ofrece.

Cuando la comuna de Linares crece, también lo hace la provincia.





Quizás para muchos ciudadanos este proyecto o sugerencia no sea novedoso, pero sin embargo hay que valorizar lo que la oportunidad nos presenta. Tal vez sea el momento o un grito de lamento antes de que procedan a su demolición o uso indebido de una maravilla que para muchos hoy podría ser un sueño y mañana el orgullo de la provincia de Linares.



(Carlos Yáñez Olave)