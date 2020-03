Opinión 14-03-2020

Cuentos que parecen cuentos ¿SELVA, BOSQUE O PLAZA HERMOSA?



Desde muy pequeño la conocí y me encantó. Así como cada uno de los seres humanos nos encantamos con el primer amor. Soñamos y vivimos de aquellas ilusiones que hacen perfecta la alegría de vivir amando y ser amado sin temor a que al día siguiente sea distinto, opacado y tan oscuro como aquel cajón que inevitablemente tendremos que ocupar.

Decepción aquella dolorosa al descubrir que la ternura es tan breve, como una fresca rosa en el florero.

Atrapo una lágrima en este instante y la escondo para no contagiar a los demás con mi pena.

Quise volver al pasado para contemplar la preciosa plaza de nuestra ciudad. Aquella que en los antiguos bancos ya inexistentes grabábamos nuestras iniciales para no olvidarnos, menos el primer beso que despertó en nuestros labios el sabor del amor prometido eterno.

Ausencia de mi amada unida a mi mano paseando por esa vuelta completa aromando en nuestros ojos los colores de las flores y los verdes prados moderadamente expuestos en los jardines, permitiendo ver en amplitud la belleza de una ciudad que era encantadora. Los linarenses lo siguen siendo representados por las bellísimas mujeres, pero en la plaza unos enormes arbustos de los cuales ignoro su variedad, restan energía y exponen a los árboles su extinción.

Arbustos cómplices para ocultar a los delincuentes que evitan los paseos nocturnos, pero no así para proteger a aquellos que tienden sus frazadas para accionar el sexo y pernoctar como si fuese un campamento.

Rodeé la plaza y luego caminé por sus veredas aledañas. La sonrisa de la catedral y su vecina casa habitación, me pareció burlarse de una humilde choza.

Llegué a calle Manuel Rodríguez, y unos lienzos comerciales colgantes y bajos, me ocultaron a quién me saludaba o yo intentaba saludar. Produce discriminación (imaginé) pues divide a los peatones y pasando poco distante no permite saludarnos ni dialogar al pasar. Lo más grave enangosta la vereda, como así también por calle Independencia, los porfiados comerciantes ambulantes, venidos de lejos que rechazaron unos ordenados carritos para que evitaran la mercadería en el suelo. Además esa estrechez facilita la labor del carterista y real delincuente.

Somos humanos y por lo tanto, embarga nuestro ser la pena, cuando aquellos comerciantes no autorizados arrancan con su mercadería cuando asoman los inspectores o carabineros para cumplir con su labor…

Pero, ¿a quienes culpamos?

También culparemos al Juez de Policía Local si se le cursa infracción al prepotente dueño de vehículos que cruza en la vereda su móvil.

¿Quién es responsable de los pasos cebra borrados?

Volví a la plaza, pero antes llegué a la Estación… por un buen momento pensé estaba en el cementerio, por lo oscuro y silencioso. Imaginé una música de bienvenida al turista o pasajero de regreso a su ciudad y entonces fui feliz.

Me encontré con un profesional político y me dijo: -cuando yo sea…

Y le respondí: -¡Ya fuiste!



(Carlos Yáñez Olave)