Crónica 28-02-2017

Cuentos que parecen cuentos “Sin ir más lejos…”

Es el nombre que destaca en un hermoso y acogedor camping, deteniéndose en la mente de turistas para analizar su significado, cuando van esquinas. Entonces el letrero hace frenar y pensar.

Nos sucedió a cuatro amigos y aquellos que entusiasmados en busca de la escasa alegría explorar las vacaciones .esa que todo ser humano necesita para hacer un alto en la esclavitud del deber y gozar siquiera un instante olvidando las penas y amarguras que nos presenta sin discriminación el destino.

Buscamos lugares que ojala nos expongan incomodidades ,ni peligros en pos de la dicha ,experimentando nuevas aventuras .incluso conociendo otros amoroso encontrándose con ellos que fueron imposibles …nos enamoramos de lugares por sus hermosos paisajes ,como también de mujeres que osadamente con su belleza placentera ,dulzor y ternura provocan y ternura provocan el loco agitar de nuestros débiles corazones ,los cuales laten con esa energía que en la juventud quedo escondida en los rincones románticos de nuestro ser .(llantos de la noche ,productos de amores ya idos ).

Pienso que no cometemos faltas ni delitos al contemplar con respeto a una belleza y cerrando los ojos retornamos al pasado sin introducirlos a una máquina del tiempo ,logrando en silencio y sin comentar a nadie que abrazamos en imaginación a aquel amor o admirada mujer que nos trasladaba a la juventud con el nombre de idilios casi olvidados.

Este camping y el programa dominical en la radio buena nueva “noches de estrellas”, con aquella música y canciones de su tiempo y el mío, en complicidad, con el conductor, sellan el sueño y hacen más encantador aquel del cual no quisiéramos despertar.

Íbamos cuatro amigos en el auto, cuando repentinamente Alfonso el freno para detener suavemente el coche presionó e indicarnos el letrero que invitaba a no “ir más lejos”…

Una hermosa damita de nombre María Angélica Vázquez, aquella que descubrió la formula eternizar su belleza, ternura y simpatía nos recepción para situarnos frente a la piscina y el Quincho .Una enorme higuera como extendiendo sus brazos verdes aromados a relajo placentero nos entregó besos de bienvenidas abanicando con sus hojas la brisa fresca, agradable y limpia .otros árboles autóctonos bajaron del monte para entregarnos sombras y el aplaudir de sus hojas tiernas mitigar el calor de casi cuarenta grados .

La sonrisa de la señora María Angélica y su mirar transparente nos brindó confianza abriendo las puertas para que la felicidad y alegría como si fuesen niñas danzarinas. En libertad cubrieran bailando a nuestro alrededor .luego un distinguido señor, culto y amistoso amplio la bienvenida con humor y sencillez .no me cupo de dudas que ambos escribieron el nombre del camping .pues “sin ir más lejos”… (Un lugar para disfrutar en familia) encontraron y ampliaron la belleza del paisaje, como también el amor que nos une sonrientes y confiados .consientes de o lo que significa la sociedad conyugal. Mandan los dos en el mismo grado y respeto.

Y “sin ir más lejos”… Juanito González, Miguel Ángel Venegas, Alfonso Altete y yo…compitiendo al dominio solidificamos amistad en verano intentando traducir el idioma de algunos turistas extranjeros .algunos de ellos llegan a las tres de la madrugada para instalar su carpa y encuentran la sonrisa hermosa de la señora maría angélica.(no se le regalan gaviotas de oro o de plata .las golondrinas y tórtolas reemplazan en vivo escribiendo en su vuelo las gracias por su existencia y difundir ante el extranjero la cultura y belleza de la mujer chilena)