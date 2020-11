Opinión 14-11-2020

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Soledad, en tu silencio y ausencia te perdí y me perdiste



Con tan solo nombrarte Soledad, ya no le temo al silencio de la muerte, considerándote lo máximo que he recibido en mi existencia, pues te muestras tan bella, tierna y necesaria. Incluso la fórmula para estar con aquella mujer amada que con el solo rosar de sus labios en mi boca, armamos el beso que creó el amor eterno, pero no la unión que pretendíamos.

Ahora distantes esperamos la muerte con la ingenua ilusión de encontrarnos en ese otro lugar o quizás en cielo que promete felicidad, amor y unión eterna.

Soledad. Libertad para soñar y hacer tantas cosas bonitas, placenteras y sin oposición del aire que respiro, ni de la luna y el sol. Quería estar siempre contigo, posesionando en el silencio toda mi inspiración. Sin ruidos, ni miradas curiosas u hola que la esfumara.

Creo que nos descuidamos, entrando un bicho al espacio que ocupábamos tú y yo...

¿O fuiste tú la culpable traicionera?, descubriendo que no puedes estar sola y lo cierto es que, ¿no existes soledad?

En el silencio tan callado encontré la respuesta cuando sentí el vuelo de seda de una mariposa escribiendo con el polen de las flores en el viento "la soledad es malvada y cruel... evítala. ¡Te enloquece!”

Y tan solo ahora me convenzo de que es cierto. Antes lo dudaba, pero cuando vomito su presencia la pandemia con el criminal e indeseado Covid-19 y nos obligó a marginarnos de los parientes, amigos y conocidos.

Sentí hasta el peso de los años y la tortura de rememorar cuando mi amigo Rodolfo se auto incomunicó en su hogar, en el cual los viernes compartíamos en asados, curantos y mariscadas.

Al poco tiempo en el cual no recibía a nadie, inició el principio de su fin...

El secretario de aquel entonces del Segundo Juzgado de Letras de Linares, don Roberto Pérez Manríquez pronunció un merecido y destacado discurso con el fondo musical de Alberto Cortez que en parte canta: Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío, que no se puede llenar ni siquiera con la llegada de otro amigo...

Entonces hoy tengo miedo de ti soledad y también de tu cómplice, la cruel pandemia que obliga a aislarse.

Me consta hechos donde la juventud en alto porcentaje se encierra en su pieza dormitorio que lo han convertido en celdas de incomunicados, dejando su ternura y preciosidad llamada juventud, encarcelada...

Algunos trocaron aquel tesoro por la insolencia prepotente y anormal.

Me distraigo de esta realidad mirando como las avecillas anidan en los árboles del sitio cantando al amanecer y antes de acostarse me silban con su trinar desordenado, en tanto barro las hojas muertas renovadas por las verdes y tiernas que noviembre las tiene pintadas con el pincel de la primavera.

En la tarde voy a comprar el pan a la amasandería "San Francisco", aprendiendo de nuevo a cruzar las calles, recibiendo el encanto cariñoso y bella sonrisa de las jovencitas que laboran con educación, respeto y hermosura. Espectacular ejemplo de cultos e inteligentes comerciantes que saben atraer al consumidor y no lo consideran como a un pordiosero, lo que suele acontecer lamentablemente en muchos locales y oficinas públicas. Todo esto me evade de la soledad y el tiempo se transforma en un pasaje ameno y útil.

Pero, algo más me ocupa con tristeza... antes de cerrar mis ojos para siempre y los brazos queden inertes, quisiera contemplar en nuestra plaza de Linares, como se abrazan nuevamente y estrechan la mano con cariño y confianza. Además, sin mascarillas que ahogan y esconden la belleza.

Y la juventud encerrada en la soledad oscura y temerosa ... cortarán las cadenas del miedo, siendo libres y confiados en el florecer de la hermosa primavera.

Soledad, acepta mi confesión... ¡ya no te quiero!





Carlos Yáñez Olave

Escritor