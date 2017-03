Opinión 10-03-2017

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Te recuerdo amante

Llega el verano y te recuerdo, sobre todo cuando en mi ciudad con caminar elegante y fino se desplazan las bellas mujeres que nacieron y otras que llegaron para eternizar su hermosura eludiendo los efectos que los años intentan opacarla.

Y cada día sigo en la incógnita de cuál es la fórmula para mantenerse con aquella gracia, aquella sonrisa, aquella mirada que estremece a nosotros los hombres, permitiendo soñar rescatando los placeres que vivimos cuando jóvenes y no tan jóvenes.

Este verano no fue una excepción y en la tarde de marzo me fui al rincón de mi Quincho para revolver las brasas que el sol remplazaba aumentando el calor de mi corazón al recordarte. Entonces mi fiel Olivetti ofreció sus teclas para escribirte contándote que en la mañana descubrí a una bella mujer que ocupaba aquel físico que tenías a los veintitrés, cuando yo acusaba los veinte. Copia fiel de esa complementación que mostraba tu cuerpo, Sofía Loren y Gina Lollobrígida. Mujeres famosas que destacaban en el cine.

Me confieso que estoy viejo, pero nuestro romance fue tan profundo y osado, que aún tengo impregnado en la pantalla de mis recuerdos, los bellos momentos de placer que vivimos olvidando que era amor prohibido…

Tu traje de blanco inmaculado y de larga cola, no fue suficiente para atrapar el corazón, como tampoco las promesas en el altar de aquella fidelidad que lamentablemente destrozamos. Demasiado jóvenes con corazones rebeldes y de energía potente, la cual nos ensordeció y cegó nuestras miradas, fundiéndolas para solo los dos. Consejos de mi madre y la tuya, los tachamos de anticuados y egoístas. El placer de tus caricias y besos ardientes de tus labios gruesos, embriagaron nuestra dignidad e imagen. Me expuse a perder mi primer amor y lo perdí…

Hoy te recuerdo amante, cuando a orillas del río Achibueno dos carpas cobijaban a tu familia y la mía muy cerca parecía casita del perro guardián. Era una mañana de verano caliente cuando el río cantaba libre con sus aguas claras haciendo música al rosar las piedras azules y verdes. Tendido en el saco de dormir recibí los deseos de buen día regalándome tu hermosa presencia. Abriste la bata rosada como un tierno damasco maduro, el jugo de mis deseos contempló la belleza de tu cuerpo de fina piel y tan tierna como tu sonrisa que se deslizó de tus labios carnosos y tiernos, como dos pétalos de rosas bañados por el rocío de otro amanecer. Más tarde nos bañamos en el Achibueno y solo las miradas depositaban el beso deseado, aquel que se fue ofreciendo para ser el primero en la noche estrellada sobre una parva de paja. Solo besos y caricias.

Terminaron las vacaciones regresamos a Linares. Una noche de cine aumentó nuestra pasión osada y se revelaron los deseos de dos enamorados. En el segundo piso de una casa ubicada en calle Freire nos hicimos amantes.

Los salones del Centro Español y Club de la Unión permitieron exhibir en lentas y apretadas danzas nuestro pecado. Recuerdo tus lindos ojos que en sus miradas competían con la sonrisa satisfaciendo mi existencia alegre y feliz. Eras tan preciosa y placentera que las noches eran de sol y la luna de tus ojos la alegría de contemplarte aromando el olor de tu piel para tener una noche soñada.

Te recuerdo amante cuando me regalaste un pañuelo blanco y en el estampaste el dibujo de tus labios, para que en mi soledad los acercara a los míos.

Fuimos dos amantes de años ya idos hace mucho tiempo. Dos cuerpos que vivieron su etapa y que en su muerte eterna enterraron su juventud condenado aquel romance a nunca más v



(Carlos Yáñez Olave)