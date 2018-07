Opinión 21-07-2018

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Tienes derecho a guardar silencio



Estamos conscientes aquellos que pensamos con un cerebro casi intacto, más no perfecto. Que no debemos callar lo positivo, a veces por evitar ser calificados como rastreros o de aquellos que adulan con elogios inmerecidos a las autoridades o jefecitos, en logro de un bien personal.

En las noches me acusa la conciencia de ser otro más de aquellos que entregan una sonrisa agradecida y falsas promesas a quienes nos atienden con amabilidad, simpatía, cordialidad y notoria educación. Sin discriminación social, económica y física. Quiero decir, sin medir o calificar tu vestimenta y belleza.

Generalmente cuando salimos del lugar, nos damos por olvidados fundamentando que es su obligación y que para eso se les paga…

Entonces no puedo callar lo positivo, dejando en silencio e ignorando lo negativo.

Cabe recordar que existen servicios públicos, privados, estatales y semifiscales que por la acción de un mal funcionario o más, se le condena con inolvidable desprestigio.

Sin más rodeos, dijo el animalista, vamos al hecho:

En este año en reiteradas oportunidades he acudido al Conservador de Bienes Raíces de San Javier. En una de las primeras me sentí afortunado, pues pude observar que no habían privilegiados por atender.

En el mesón habían dos damas con agilidad, amabilidad, simpatía y destacada educación. Se proyectó en la pantalla de mi memoria la imagen del logo de la Justicia, donde figura una bella dama con los ojos vendados, ¿por qué menciono esto?... pues aquellas funcionarias escuchaban con atención y respeto lo solicitado, sin mirar al peticionario para examinarlo. Concentradas, con rapidez y sin mostrar modales flojos, desagradables ni enfermizos. En breve despachaban con notoria satisfacción al púbico. Lugar bien iluminado y amplia calefacción.

Reflejaban ellas un rostro hermoso ampliando la belleza y distinción. Incluso la voz se tornaba dulce y tiernamente femenina. Ambas con aquella virtud y tan similar que era fácil confundirse…

-¿Cuál de ellas me atendió?

Si mal no recuerdo. Creo que el calendario marcaba el día 10 de julio de 2018. En el público no falta el tímido que se arrincona, dejando exagerado espacio al que viene llegando y que a veces quiere ser el primero.

Contrario del modesto hombre, una dama con cuerpo de tentación y cara de arrepentimiento, creyéndose modelo de televisión en comerciales. Cuando de pronto suena el exagerado timbre de su celular que exhibió orgullosa en la mano e inicia un paseo de extremo a extremo gritando su diálogo. Entonces sin ser novedosos, pudimos enterarnos que tenía nana para cocinar y otra para retirar al niño del colegio. Que a su pareja no le agradaba el menú del día y que su vecino barría la vereda tirando la basura hacia la de ellos… por copuchento, casi pierdo mi turno de atención. Como tampoco me di cuenta cuando iba saliendo del Conservador con una copia de inscripción del año 1944.

No ignoro que en muchos servicios se experimenta similar atención pero nos quedamos callados y le sonreímos ofreciendo no olvidar aquel gesto tan necesario, para sonreírle a la vida.

De regreso a Linares, rememoraba la amabilidad amorosa y tierna que se ofrece en Notaría Alvarado y otros…

-¡Perdón!... cuáles? Si son tan pocos y se me olvida…

-¡Ah… los años de tanto recordarme, estás cansados!

Pero, si debo mantener que en estos casos, el guardar silencio debiera ser condenado!



(Carlos Yáñez 0lave)