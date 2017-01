Opinión 31-01-2017

Cuentos que parecen cuentos "Una mujer inolvidable"

Este cuento que parece cuento hace mucho tiempo que estaba pendiente, tanto así que un amigo hojea todos los días el Diario para convencerse de su publicación, intentando convertir su sueño en realidad para encontrar esa mujer y decirle con el máximo de encanto y amor _¡Esa, eres tú!

No es un descubrimiento e impacta como noticia el recordar que el tiempo es tan fugaz, como una estrella cuando cambia de posición y entonces no nos damos cuenta como pasan los años.

Hace muchos que te conocí cuando eras una jovencita criada con extrema protección y elegancia rosada. Vale decir como una princesita y yo como un pobre lacayo mirándote desde lejos. Tan distante que aún no sé el color de tus ojos. Para mí lo importante es la mirada que entregas con tanta ternura y dulzor. Es el transporte para inspirarse en lindos sueños. Aquella ternura solamente la poseen los ángeles y de estos tienes mucho, pues los domingos ibas a Misa a los Salesianos. Con dificultad pretendía vestirme de lo mejor para que no rechazaras mi presencia.

Mirabas disimuladamente y yo me percataba, porque la verdad asistía al oficio religioso, nada más que para verte, aunque no pudiese hablarte. Ignoro qué impresión captabas en mí. Para satisfacer mi ego, creo que no te era indiferente. Tu vestido rosado a la cintura ataba una gruesa cinta del mismo color y eras acompañada por tu abuela, manantial de simpatía y cariño. Era como un guardia personal, por eso con más timidez y distancia observaba tu belleza en silencio.

Me propuse esforzarme en los estudios y ser aquél príncipe ideal para conquistarte. A veces me escondía tras los árboles para grabar en mi memoria tu hermosura cuando ibas al colegio a misa. Y el tiempo pasó como al inicio lo confesé. Te transformaste en bella mujer y para mí más distante e inconquistable.

Tu mirar es tan profundo y bello que mis ojos se avergonzaban al mirarte de frente y entonces lo hacía hacia el suelo o la lanzaba a la distancia. Tus labios son una invitación al beso, tu cintura tentación para que mis manos la estrechen y tu pelo suave provoca al viento para que lo agite, sintiéndose libre y limpio como tu corazón que palpita silencioso al ritmo de tus pasos de seda.

Toda tu imagen se proyecta en mi memoria para que en noches de luna o sin ella, soñar lo más maravilloso contigo. Te beso sin que tú lo sientas, recibiendo la suavidad de tus manos sin tocarlas…

Y aquella juventud se extravió en el ayer y los dos sin decirnos nada. Entonces me acostumbré a no tocarte y cuando no estás te transformas en un lindo sueño, por cuanto cada día estás conmigo. Me sonríes y el danzar de tus labios y tierna mirada siguen siendo besos.

Los sueños para saber que son sueños, hay que despertar y llegó aquel momento…

Te fuiste de mi ciudad justo cuando yo lograba el éxito y me sentía en condiciones de hablarte.

Te he buscado y no he podido encontrarte… Y menos olvidarte.



(Carlos Yáñez Olave)