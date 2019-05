Opinión 11-05-2019

CUENTOS QUE PARECEN CUENTOS Una rosa para mi madre

A una tumba fuimos con llantos internos y también a la vista, depositando tu cuerpo extinguido. Aquel que exhibió belleza y elegancia. Tierna como una rosa de cinco pétalos que se iban desprendiendo, dejando aquella inevitable tristeza y soledad.

Éramos cinco hermanos.

El tallo de esa flor, se fue después de dos pétalos muertos.

Tu protección se debilitaba abriendo profunda herida en el corazón cansado y en tus hermosos ojos anidabas lágrimas invisibles que no querías mostrar, porque tu orgullo no aceptaba compasión.

En las noches desabridas la cortina de lindas pestañas oscurecía tu mirada ya dormida. Luego soñando el regreso de tu hijo menor. Y en un sueño lo encontraste, pero lo callaste para siempre… porque estabas muerta.

Lloramos tu partida. Ese bello rostro dormido dibujaba una encantadora sonrisa eterna, el cutis de tu carita la mostraba lozana y tierna. Creo que venció los efectos de los casi cien años que soportaste con martirio que te condujo al sueño eterno de tu ser y liberó aquel noble y dulce espíritu que hoy está amando al de mi padre y hermanos que partieron.

Madre…a la tumba se te llevan flores que, al pasar con otros muertos, se deterioran.

Pero en la que yo te tengo, va conmigo a donde quiera que vaya y ni el viento te rosa, tu bella imagen me sonríe cada amanecer y al salir a la calle no voy solo, porque tú estás permanente mente en mi interior.

En el living hay un retrato que te muestra junto a mi padre y que reza: ¡Gracias padres. Me consta que ustedes fueron mis creadores!

En el jardín, se perdió una rosa. Yo la robé para tí en el día de la madre.



(Carlos Yáñez Olave)