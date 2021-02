Editorial 23-02-2021

Cuestióname que te cuestionaré



Y pensar que todos hablamos sobre las cifras del COVID, y de la tasa de positividad, y del “R”, o de los casos activos, de las camas críticas, o de la capacidad de reconversión del hospital, y sigue y sigue y sigue…

Pero ¿y cuánto hemos hecho por el autocuidado?, por nuestro autocuidado, por proteger a los nuestros, por no salir, por usar la mascarilla, o por cuidar a los más pequeños de la casa y no exponerlos en una salida al centro a simplemente tomar aire.

No es un tema fácil, porque el estrés va creciendo en el hogar, y no hay “panoramas”, para sobrellevar el bombardeo diario d ellos medios de comunicación social que hablan una y otra vez de que si nos vamos o no a cuarentena o si las cifras que se nos entregan son las reales.

Hay mucho de corresponsabilidad en lo que usted lees ahora; y de nuevo aparece el discurso sobre que tanto estamos aportando para mejorar las cifras y convertirnos en una zona “controlada” que pueda ir pensando en regresar a la normalidad. Si se puede hablar realmente de normalidad.

Lo cierto es que antes de criticar a quienes tenemos en frente, debemos mirar que tanto estamos haciendo nosotros por todo lo que dice relación con el autocuidado. Y más aún, que tanto estamos dispuestos a seguir haciendo, una vez que cambiemos de Fase, ya que eso será otro gran tema para poder seguir protegiéndonos nosotros y a todos quienes nos rodean.