Editorial 30-09-2021

Cuidadoras de adultos mayores





En condiciones de convertirse en ley quedó el proyecto que reconoce a los cuidadores y las cuidadoras de adultos mayores no autovalentes y personas con discapacidad como sujetos de derecho a atención preferente en el ámbito de la salud. Esto, luego de que el Senado respaldara la norma, en tercer trámite, por unanimidad.







Así, la moción incorpora a los cuidadores y cuidadoras entre los titulares del derecho a ser atendidos, en forma preferente y oportuna, por cualquier prestador de acciones de salud, con el fin de facilitar su acceso a dichas acciones, sin perjuicio de la priorización que corresponda aplicar según la condición de salud de emergencia o urgencia de los pacientes, de acuerdo al protocolo respectivo.







Durante el debate los legisladores valoraron el avance; sin embargo, advirtieron que este solo es solo un pequeño paso y llamaron a avanzar íntegramente, a través de políticas de Estado para visibilizar y proteger la labor que llevan adelante, principalmente, mujeres.





Precisamente, se está ad portas de iniciar el mes del adulto mayor, y en este marco s destaca la iniciativa y se reconoce la labor de los cuidadores, que tienen un alto nivel de compromiso, con un 68% de mujeres que no tiene ninguna posibilidad de desempeñarse en labores económicas.







Estas personas no tienen derecho a enfermarse, porque su obligación todos los días del año es velar por el cuidado de esa persona, muchas veces familiar, cercana, querida que deben cuidar. Por tanto, el llamado es a que se avance con una pensión para estos cuidadores.