21-06-2022

Cuidadores de enfermos postrados de Longaví recibieron capacitación para mejorar atención



- El programa les brinda apoyo médico y social, trabajando con empatía familiar.



La primera capacitación recibieron los cuidadores de enfermos postrados de la comuna, donde personas de diferentes localidades de Longaví, recibieron información y compartieron experiencia en esta jornada.

Esteban Montero, encargado programa de dependencia severa, señaló que “es la primera capacitación para cuidadores de enfermos postrados, y es la primera pos pandemia, ya que sólo se había hecho vía on line con menor participación, y hoy estamos entregando nuevas herramientas para que los cuidadores sepan de mayor cuidado hacia el enfermo, movilizaciones, dudas y gestión de hora, nosotros somos el principal apoyo para los pacientes postrados y sus familias”.

En tanto, Richard Elgueta, director de Dideco del municipio, señaló que “es un programa al cual el alcalde le dado toda la atención. Sabemos la complejidad para las familias, y hoy tenemos un gran equipo en el departamento de salud comunal, y este programa hace que las familias se sientan apoyadas, y lo hemos visto en esta jornada de escucha y conversación”.

Por su parte, Gladys Bravo, de la localidad de La Tercera, señaló que, “hace dos años que estoy cuidando a mi esposo que se encuentra postrado por la enfermedad de pakirson, y hoy me he sentido muy bien en esta jornada, quiero felicitar al grupo de profesionales que nos atienden, es un trato de familia, y muy feliz de estar aquí porque es algo novedoso, agradecer al programa postrados porque atienden a mi esposo muy bien, él tiene 84 años”.

Finalmente, Paulina Macnamara, médico del programa, señaló que “se atiende a pacientes en dependencias severas, pero también a dos grupos importantes, los niños que son derivados de los hospitales y del centro de Teletón, y pacientes que vienen del poli del dolor, que son personas con cáncer terminal tipo 4, pacientes que no tienen opción de tratamiento, y que quedan al cuidado nuestro hasta que fallecen, sólo felicitar a este gran equipo humano del programa y agradecer la gestión de esta Alcaldia que ha permitido reforzar el programa con más profesionales”.