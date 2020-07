Editorial 02-07-2020

Cuidadores de pacientes



Una primera mirada dieron los integrantes de la Comisión de Salud al proyecto que modifica la ley N° 20.422, para incorporar un marco regulatorio aplicable a quienes se dedican al cuidado de personas con discapacidad, el que cursa su segundo trámite.





Tras una ronda de audiencias, los senadores acordaron someter a votación la propuesta en una próxima sesión. En general, se mostraron a favor de la moción manifestando la intención de acotar más el texto para lograr el objetivo que es: desarrollar políticas públicas en favor de este segmento de la sociedad que suele estar invisibilizado.





Al gunas de las demandas han sido ampliar el programa Chile Cuida, extender la cobertura de la ley SANNA y consignar en la ley 20422, la importancia del rol de las cuidadoras.



Hasta para ir a buscar remedios son atendidos como cualquier persona que debe esperar. No se ofrece una atención preferente porque ellos no tienen tiempo que perder.



Del mismo modo se está gestionando que los cuidadores de personas discapacitadas que tienen COVID 19, que hoy pueden ir a verlos dos veces a la semana, puedan hospitalizarse en conjunto con la persona a la que cuidan. Lavar al enfermo, darles comida o ayudarlos a comunicarse son papeles que hacen estos cuidadores. No es rol del personal paramédico hacerlo.