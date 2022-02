Editorial 12-02-2022

Cuidar el medioambiente



Han sido días de mucho calor y con ello, muchas personas han elegido como destino principal los cajones precordilleranos de la provincia de Linares y otros puntos del secano y la costa maulina.

Mientras los cambios de Fase en el Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud han jugado una mala pasada a varias comunas en el Maule Sur, los responsables del turismo rural y pequeños comerciantes han buscado todas las fórmulas posibles para atraer a sus clientes a veces con buenos resultados y poder generar recursos que les permitan sobrellevar esta época, y porqué, no decirlo también, buscar los caminos para recuperar las inversiones hechas ya que se aspiraba a tener un buen resultado en le época estival que nos encontramos.

Sin embargo y pese a todas las campañas realizadas por autoridades y las alianzas público privadas efectuadas, hay quienes no han entendido que el descanso va de la mano necesariamente de saber cuidar el medio ambiente y que generosamente nos recibe para pasar unas merecidas vacaciones.

Es clave en este sentido poder inculcar también a las futuras generaciones la necesidad urgente de ser responsables en esta materia y poder replicar también el mensaje a todos quienes nos rodean.

De nada servirá la inversión de las empresas en disponer de espacios para el reciclaje o del levantamiento de puntos ecológicos para apoyar el trabajo de conservación del medio ambiente si no nace de cada uno la idea de complementar las vacaciones con el respeto por el medio ambiente que nos rodea y se ha ganado el derecho a ser preservado.