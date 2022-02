Editorial 10-02-2022

Cuidarse de las alergias

El verano no es sólo sinónimo de descanso, playa, mar o río. También es sinónimo para muchos, de molestos y cansadores cuadros clínicos de rinitis y alergias que terminan afectando sólo la salud de quienes las padecen, sino también del entorno con la aparición de polem que echa por tierra las ganas de pasar un grato momento compartiendo con familia y amigos.

Y si a esto se suman las altas temperaturas que lastimosamente ha ido ganando terreno entre muchos y muchas, el tema parece ser más que de cuidado; por lo que se debe extremar el cuidado para no exponerse al sol y sufrir las consecuencias de las mediciones UV a las que no es estamos enfrentando.

Si a este escenario le agregamos que n o existen centros médicos especializados en la materia, tenemos otro elemento que nos invita a ser precavidos a la hora de tomar decisiones, donde incluso se asoma la determinación de echar raíces, ya que en muchas situaciones se dan cuadros clínicos complejos, acompañados por afectaciones respiratorias que en no pocos casos terminan con los pacientes en el hospital.

El llamado es entonces a ser precavidos y no correr riesgos innecesarios que terminen por dañar definitivamente las tan merecidas vacaciones.