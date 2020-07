Social 11-07-2020

Culmina primera entrega de bonos para afectados del COVID-19 en Linares



Entre los beneficiarios figuran comerciantes ambulantes, recolectores de cartón y trabajadores de restoranes

Como una forma de apoyar a quienes han visto afectado su trabajo directa o indirectamente por esta pandemia, es que la máxima autoridad comunal, Mario Meza, con el apoyo del Concejo Municipal, entregó bonos a miles de trabajadores de diferentes rubros.

“Inicialmente iban a ser dos mil las personas las beneficiadas, pero lo extendimos dada la contingencia. No solamente tenemos al mundo del comercio ambulante, los trabajadores recolectores de cartón, suplementeros y quiosqueros, trabajadores de restoranes, conductores de la locomoción pública mayor y menor, ahora también incluimos en esta etapa que culmina hoy a músicos, folcloristas y operadores turísticos de ambos cajones precordilleranos. En total, tenemos más de 2.600 personas que han recibido un aporte económico a través de una aprobación del Concejo Municipal”, destacó el alcalde.

La segunda cuota se comenzará a tramitar la próxima semana y los primeros cheques de esta segunda entrega masiva se desarrollará a fines de julio o primeros días de agosto. “La única manera en que podamos salir juntos de esta crisis no solamente sanitaria, social y económica es que nos pongamos de acuerdo en que nos unamos más que nunca en que nuestras legítimas diferencias las dejemos a un lado y que trabajemos juntos por nuestras familias, por nuestros barrios y por un futuro mejor. Yo tengo la plena confianza que juntos vamos a salir adelante con fuerza y convicción”, subrayó el edil.

BENEFICIARIOS

María Fuentealba fue una de las beneficiadas y comentó la importancia de recibir este aporte. “Por ejemplo tengo que pagar la patente que son como 60 mil porque tengo un almacén que funciona sólo en el verano, entonces en este tiempo no tengo entrada de nada, así que esto me viene muy bien”, expresó.



De igual forma, Rosa Elena Rosales, valoró la iniciativa del municipio local. “Somos del mercado campesino y ahí estamos, porque no se vende nada, estamos en la casa con mercadería se pierde. Esto de algo sirve”, dijo la linarense.

La Municipalidad de Linares es quizás una de las pocas corporaciones de Chile que está entregando este tipo de aportes para las personas que se han visto afectadas social y económicamente por la pandemia.