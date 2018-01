Social 26-01-2018

Culminó proyecto para inclusión de personas ciegas en actividades turísticas

- La iniciativa fue seleccionada en concurso del Aulab de Turismo convocado por el Laboratorio de Gobierno y de su positiva evaluación se desprende la posibilidad de ampliar la experiencia en el futuro.



El proyecto de innovación social denominado Inclub, llegó a su término con una demostración en terreno del apoyo que significa para las personas ciegas poder acceder y disfrutar de actividades turísticas y de recreación. La iniciativa, ejecutada por académicos y estudiantes de la Universidad de Talca (UTALCA), se desarrolló durante más de un año, bajo el alero del Laboratorio de Gobierno.



La experiencia permitió capacitar a personal de servicios turísticos y generar productos para facilitar la adquisición de competencias que mejoren la atención de personas con discapacidades visuales, tanto en establecimientos de alimentación, como en actividades de senderismo y uso de transporte, entre otros.



El Arboretum de la Universidad de Talca fue el sitio elegido para el cierre del proyecto. En este lugar, miembros del Centro de Rehabilitación de Ciegos y Discapacitados Visuales recorrieron el lugar, guiados por personas capacitadas, entre ellos el profesional del Jardín Botánico, Percy Gómez, quien explicó cada detalle del circuito a Maribel Silva.



Viviana Estrada, académica de la Escuela de Kinesiología UTALCA, experta en rehabilitación de personas ciegas y directora del proyecto, enfatizó que el turismo debe ofrecer un servicio para todos los ciudadanos sin exclusión y, en ese sentido, Inclub se propuso contribuir a que la diversidad esté presente en los espacios comunes de los servicios de turismo. “Para ello es necesario que la red turística comprendiera, en el caso puntual de nuestro proyecto, algunas limitaciones que la ceguera produce, como es la capacidad de moverse libremente en un espacio no conocido”, precisó Estrada.



Explicó que se partió con una fase de sensibilización destinada a que las personas a cargo de esos servicios se pusieran en el lugar de quienes no pueden ver para comprender esta situación.



Posteriormente se enseñó al personal habilidades de comunicación e interacción social para adaptar espacios físicos y señalética y el acceso del usuario con discapacidad visual a servicios como los de alimentación.



Viviana Estrada admitió que este es un tema sensible pero “también es una gran oportunidad económica del que la industria turística debe hacer conciencia para una práctica de generar experiencias sin barreras”.