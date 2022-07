Opinión 20-07-2022

CULPABLE!



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor y ensayista chileno







Me declaro culpable por no dejar

a mi corazón tranquilo.

… Culpable por enamorarme

en circunstancias y afectos equivocados

no correspondidos y de soñar

…con amores imposibles.



Culpable de quedar atrapado

en una mirada fría, que jamás

compartió alegrías y su aliento

con el mío en hermosas tardes

arreboladas que invitaban al beso.



¡Su Señoría! Me declaro culpable

de escribir poemas de Amor,

desnudarlo, hacerlo verdadero y sincero

por lo que muchos me rechazan

por considerar que el amor revoluciona

las masas y hace evolucionar el pensamiento.



Me declaro culpable de amar

y luchar por la dignidad de los pueblos.

Sin embargo, Su Señoría, no me amedrentan

envidias, celos, desamor, censuras y amenazas

porque mi corazón, a pesar de su bondad

es más fuerte que la cobardía de la oscuridad.



Me declaro culpable,

pero no acepto su fallo

“No escribir nunca más poesías”

porque la intolerancia no tiene

otros cargos que la desvele.



¡Su Señoría! Como recurso y razón de vida

las seguiré escribiendo con el idealismo

“Si no puedo cambiar al mundo,

que el mundo no me cambie a mí”.



“You may say I´m a dreamer

but I´m not the only one

I hope some day you´ll join us

and the world will be as one”

(Imagine, John Lennon)