Opinión 27-01-2021

CULTURA Y DEMOCRACIA



La Cultura además de ser un estilo de vida, es una expresión de calidad de vida basada en el crecimiento de los valores espirituales interiores de las personas y de la sociedad, motivada por el conocimiento reflexivo en la búsqueda y el encuentro con la verdad, lo bueno y lo bello, confluyendo en una gran manifestación en todos los campos de la creatividad humana, cuyas metas son el respeto, la dignidad y el amor hacia toda la creación, sin compromisos con la moral, las religiones, las corrientes políticas y económicas que la coartan o desvirtúan su rol.

El filósofo alemán, Martin Heidegger, dijo una vez: “Hay un enorme sistema que piensa por nosotros ahorrándonos la terrible tarea de pensar”.

Hace unas décadas creíamos que la ignorancia de la gente se debía a la falta de información. Bajo el lema “la información es poder”, considerábamos que, cuanto más informado uno estuviera, mayores eran las posibilidades de auto-emanciparse. Nos damos cuenta hoy en día, que a pesar de que todos los seres humanos estamos dotados de inteligencia, hay una gran despreocupación en el pensar, en la creatividad, en interesarse y tomar conciencia en la problemática que nos rodea y nos hace ignorantemente informados e inactivos en buscar sus soluciones.

La Democracia no es únicamente un Estado de derecho, sino un sistema cultural. Además de un sistema público de leyes iguales para todos y de instituciones políticas para fomentar y salvaguardar el pluralismo, la tolerancia y la igualdad de oportunidades, es una interacción cotidiana de gente que queda como impregnada de muy similares hábitos de obrar y de vivir los acontecimientos. Cultura es este molde configurador de una conducta “acertada o no”.

Ante el Estado, nos parece más sensato intervenir en su constitución y ser titulares de su legitimidad constrictiva que dejárselo a algún jerarca o dictador. Pero por experiencias pasadas, siempre disponemos de signos de temor y tendemos a mostrarnos desconfiados de su avasalladora capacidad de irrupción en otros ámbitos de la vida personal y social, y por eso tendemos a controlar el Estado. Las formas de vida privada se nos vuelven aceptables únicamente porque queda en nuestras manos el expandirnos libremente, pues, de lo contrario, nuestra vida no merecería la pena ser vivida.

Se llama ahora multiculturalismo al hecho de que en el seno del mismo Estado de derecho coexistan una cultura de acuerdo a los tiempos, por ejemplo la nuestra actual, con otra u otras culturas, especialmente las ancestrales y las llegadas por inmigrantes, en iguales derechos y condiciones.

Derechos Humanos y Cultura

Son fundamentalmente los Derechos Humanos para asegurar el disfrute de la Cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación.

Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección.

Tal y como lo describe la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se entiende por cultura al “medio de transmisión de conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como presente”. Es un elemento facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el progreso económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las naciones. Son éstas las que reconocen el valor excepcional de su patrimonio construido y natural; las comunidades manifiestan la importancia de sus usos, representaciones, técnicas y conocimientos para afianzar el sentimiento de identidad y continuidad, a través de las creatividades culturales de las mujeres y los hombres.

Los derechos culturales:

-Son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión.

-Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.

-Son derechos relacionados con la identidad individual y colectiva.

Las características mencionadas nos hablan de la trascendencia de los derechos culturales hoy en día, en particular, en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El desarrollo no puede permanecer ajeno a la cultura y a los derechos humanos en general. No es posible implementar prácticas sostenibles si el desarrollo no parte de un profundo conocimiento de la identidad cultural.

“La presencia de la cultura es marginal en la Constitución de 1980, pues no tiene un reconocimiento que dé cuenta de la riqueza y complejidad de las culturas del país. La actual constitución no garantiza ningún derecho fundamental en torno a la cultura, pues no hay reconocimiento alguno a la dimensión relativa al acceso individual, así como tampoco al papel que cumple la actividad cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad” (Jaime Bassa, abogado)

Nos preguntamos entonces: ¿Cuál debe ser el lugar de la cultura en la Nueva Constitución”. ¿Es la cultura la cuestión primordial que tendría que estar entre las exigencias inamovibles en nuestra constitución del siglo XXI?

Santiago Schuster, académico de la Universidad de Chile, asegura que “-lo que ha sido ignorado es que la cultura es una necesidad básica del ser humano, un mínimo sin el cual no se puede alcanzar la realización personal, y por ello debe ser incluida en una nueva Constitución como un derecho equivalente al derecho, que también debe tener, la salud, la vivienda y la educación. Ese es un reclamo histórico que no corresponde a un sector, sino que incluye a toda la ciudadanía.

La idea de los derechos culturales está presente en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde establece que toda persona tiene el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el proceso científico. De igual modo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales e y Culturales, de 1966, adoptado por las Naciones Unidas, consagra el Derecho a toda persona a participar en la vida cultural. Sobre referencias internacionales de cómo incluir la cultura en la Constitución, estás las constituciones de España, Grecia, Portugal y Suecia que consagran en derecho de la creación intelectual y artística-”.

Nuestro mandato es entrar a una nueva cultura formada con una consciencia integral, que responde al conocimiento de las necesidades, cambios y propuestas para alcanzar una sociedad culta, que no contamina, que no discrimina, que perdió en miedo, que no censura, que no acepta la corrupción, la intolerancia, la desigualdad, la homofobia, el fundamentalismo religioso, la desigualdad, el abuso, la xenofobia, el odio de clases, el engaño, la mentira, etc.

Reconocer y hacerla propia con los aportes de Cultura Ciudadana, cuando hablamos de Cultura en democracia, nos referimos a aquella cultura que reconoce la diversidad y no segrega a nadie por su aspecto, condición o su forma de pensar y sentir diferente, tiene como propósito el fortalecimiento de la dignidad, de la vida democrática y la convivencia.

