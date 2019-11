Opinión 27-11-2019

Cumpliendo sueños

“Justo cuando la oruga pensó que era su final, se convirtió en mariposa”

Haciendo una analogía de estas palabras, he querido escribir sobre los logros de un colegio, que esta hace tiempo realizando cosas muy importantes en lo educativo y social, me refiero orgullosamente a la “Escuela Héctor Pinochet Cuello “que lleva el nombre del ex alcalde de nuestra ciudad, nombre puesto por su hermana Herma Pinochet, fundadora de nuestro colegio. Corría el año 2006 cuando la señora Herna miró hacia este sector, cuando no había nada, de nada y el sector era considerado lo más peligroso de nuestro entorno linarense y por lo mismo le aconsejábamos que no lo hiciera. Pero pudo mas su porfía y vocación y logro tener un colegio que con el paso del tiempo le ha dado la razón .Hoy se cuenta con un precioso colegio, respetado y querido por la comunidad, que hace con cada logro olvidar tanto sacrificio pasado por su fundadora, para llegar a este presente, que es de puro orgullo por sus logros y por su equipo de profesionales.

Hoy uno de los logros más significativos y esperados por sus sostenedores y por su director Don Marcelo Loaiza, es haber logrado este año empezar con las “CLASES VESPERTINAS” donde con gran sorpresa. nuestra propuesta tuvo una aceptación inmediata ,con un horario que no deja de ser de sacrificio (19hrs----11,45hrs) hubo una asistencia excepcional, logrando a fines de año egresar de sus respectivos cursos, muchas dueñas de casa e incluso madres y abuelitas de nuestros alumnos del día, que habían dejado postergados sus sueños y anhelos y se dieron cuenta que esta escuela hoy les ofrecía esta oportunidad . La semana pasada tuve la oportunidad de asistir a la entrega de premios para los alumnos que salían de primero y segundo año medio, ¡Qué emoción¡ y felicidad al ver a personas tan felices de lograr un sueño , EL acto estuvo “emocionante, precioso y aleccionador” y he ahí la “analogía “de este escrito, con lo señalado anteriormente, porque la verdad habían pasado un proceso difícil hasta convertirse en verdaderas mariposas, guiadas por excelentes profesionales que valoran su sacrificio. Este colegio, Particular Subvencionado, que como el ave fénix ha surgido de la nada para lograr llegar a tantos, a través de destacadas actuaciones para la comunidad, como la preciosa Feria Científica, La muestra de talleres y la Gimnasia Artística.

Todo esto realizado todos los años, con muy buena acogida de la comunidad en general, creo a no dudarlo merece más atención de las autoridades. Nuestro colegio no fue invitado a la última reunión de los colegios particulares con el Alcalde, motivo, sinceramente no sabemos, pero creo sinceramente que el destacado trabajo de este colegio debe ser más que reconocido, como un aliciente para el preocupado Director y el excelente equipo de profesionales que hacen patria orgullosamente en el colegio más vulnerable de nuestra ciudad. en este sector tan querido para nosotros: Nuevo Amanecer.





(Mario Villagrán Pinochet)