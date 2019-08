Nacional 06-08-2019

Cura Gerardo Joannon es acusado de abuso sexual e intento de violación

Una ex alumna denunció al sacerdote de los Sagrados Corazones de Providencia, Gerardo Joannon, por abuso sexual, hechos ocurridos hace más de 38 años cuando era menor de edad.



Según publicó Radio Bio Bio, Carolina Marín, de 48 años, recordó que los hechos se iniciaron cuando ella estaba en tercero básico, en el marco de actividades en las que debían tener un encuentro personal con el sacerdote en una sala cercana a la capilla.



"Cuando estábamos en la salita, siempre estábamos cara a cara y él se inclinaba hacia mí y me acariciaba las piernas", relató.



"De las caricias a mis piernas pasó a la entrepierna (...) a susurrarme al oído que era nuestro secreto y que mi silencio era muestra de mi gran amor (...) con Dios, que me iba a recibir con mayor felicidad cuando comulgara con él (...) Un día su mano subió a mi vagina", continuó.

Marín asegura que fue obligada a masturbar y a realizarle sexo oral a Joannon, quien le decía que estos actos la acercaban a la santidad. Además, el sacerdote intentó violarla en reiteradas ocasiones.

Marín también denunció al sacerdote Juan Andrés Peretiatkowics, quien rechazó los hechos ocurridos con Joannon, calificándolo como "un santo".

Además, este sacerdote abusó de la mujer, empezando por topones con la boca hasta masajearle la entrepierna mientras se masturbaba, hechos que ocurrieron desde segundo medio hasta que cumplió 20 años.

Junto a esto, la mujer también relató que el sacerdote Jorge Prieto también cometió hechos similares.

"Una vez me encerró en la Sacristía, me empujó contra la pared y comenzó a manosearme. Primero en mis muslos luego trató de bajarme los calzones. Por suerte entró Alex Vigueras, quien era seminarista de los SSCC y se percató de todo", recordó.

Actualmente, Marín prepara acciones legales junto a los abogados del estudio de Juan Pablo Hermosilla, con el fin de hacer "todo lo que pueda" para que la verdad se conozca y casos como estos no se repitan.