Crónica 23-02-2017

Curicó: Carabineros realiza un llamado a la ciudadanía a evitar ser víctima de robo de accesorios vehiculares.

Este martes 21 durante la mañana funcionarios policiales visitaron radios de la Comuna, con el objetivo de entregar recomendaciones a la comunidad.

Existe una serie de medidas, simples y de bajo costo, que reducen el riesgo de ser víctima de estos delitos, los cuales son importantes que la ciudadanía internalice, para evitar ser víctima de este delito. Es por ello que cuando conduce, se estaciona, o compra un vehículo, se deben tomar las precauciones necesarias, para protegerse de forma personal, así como también sus bienes y a su familia.

Ante esta temática, el Subcomisario de los Servicios (S) Subteniente Felipe Cortes Aburto, asistieron a la Radio emisora Condell de Curicó realizando un llamado a prevenir el robo de accesorios dejados en los automóviles: “Se llama a la comunidad a no dejar cosas visibles en los vehículos, como mochilas, guardar en la maletera o en lugares seguro, porque eso llama al delincuente a forzar una puerta, ingresar a los vehículos y proceder a la sustracción de especies que estén visibles en el interior de los autos. Es por esto que se llama a los conductores a dejar los vehículos en lugares autorizados, no en la periferia y con poca luminosidad, dejarlos en lugares seguros, porque por ahorrar un poco de dinero después son víctimas de algún robo”, dijo el Oficial.

Entre los robos más comunes están las Mochilas, Notebooks, cajas de herramientas, radios, ruedas de repuesto, sillas de bebe, entre otros, es por ello que la indicación entonces, es a prevenir este tipo de delito, tratando de no dejar el automóvil en lugares poco transitados y por sobre todo no dejar cosas al interior de los vehículos, que puedan llamar la atención de ladrones.

Un trabajo en conjunto, por parte de Carabineros con los vecinos, permitirá luchar contra la delincuencia, tanto en este tipo de delito como en otros.



Al estacionar el vehículo en la calle:

- Deje su vehículo sin objetos de valor a la vista, de lo contrario incentiva que se los roben y que dañen el automóvil al quebrar vidrios o abrir forzadamente las chapas.

- Estacione su vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminados y sin obstáculos visuales.

- No deje documentación del vehículo en su interior ni tampoco documentación personal.

- Al bajar del vehículo, retire accesorios desmontables como los paneles de radio, los accesorios electrónicos y antenas.

Qué hacer ante un robo o asalto:



- Informe inmediatamente al 133 o al plan cuadrante de Carabineros, la sustracción del vehículo para iniciar su búsqueda.

- Formalice la denuncia inmediatamente en la comisaría más cercana al lugar del robo.

- Memorice la mayor cantidad de rasgos físicos de los sujetos que perpetran el delito, tales como estatura, color del cabello, vestimentas y marcas del delincuente (cicatrices y/o tatuajes) porque facilitarán la identificación del sujeto en caso de ser detenido.

- Tenga claro el lugar y la hora de sustracción del vehículo y aporte toda la información necesaria para su búsqueda, tal como su número de patente, marca, modelo, año y color.



En la oportunidad el Subcomisario de los Servicios (S) Subteniente Felipe Cortes Aburto, asistieron a la Radio emisora Condell de Curicó, respondió al aire diversas preguntas expuestas por los auditores, quienes de forma inmediata recibieron las respuesta y sugerencias.



Se hace presente que continuará con un la labor durante todo el año, por parte de los funcionarios policiales del sector, con la finalidad de prevenir a la ciudadanía y entregar las medidas preventivas necesarias para combatir contra la delincuencia y no ser víctima de aquellos que perturban el buen funcionamiento de la sociedad.