Opinión 16-04-2017

Curiosidades de nuestra ciudad -Linares y su memoria histórica-

No se podría entender por qué las cosas ocurrieron así, salvo que las situaciones y/o hechos, tienen un propósito para que sucedan. El esfuerzo y sacrificio -de hombres y mujeres-, de aquellos tiempos, no puede haber sido inútil. Entregaron su vida, su trabajo, sus sueños y sus esperanzas, para que Linares pudiera ser lo que es.

No debemos avergonzarnos de nuestra ciudad. Está hecha a la medida de quienes -en su momento- pensaron en su fundación, su mejoramiento y su consolidación. Nosotros, actualmente, algo hacemos para proseguir con su progreso. He aquí una serie de hechos, ubicados sin ninguna otra condición que la curiosidad, para la época en que ellos acontecieron.

Curiosidad veraniega en Linares. El decir de algunos linarenses importantes, de aquella época (S. 18), que “eran los únicos que usaban quitasoles de plumas de avestruz”, se encuentra en la antigua costumbre que existía en Linares, a fines del siglo pasado y durante los primeros del presente (S. 19, cuando se registró esta historia), indicando que en los días ardientes del verano, la mayoría de los vecinos de más categoría de la ciudad -sobre todo agricultores o comerciantes- salían al centro o viajaban del campo a la ciudad, resguardados de los rayos del sol, por un enorme quitasol y éste variaba en calidad, según la persona que lo llevaba.

El cura José Antonio Somoza. El cura Somoza, de quien se dice que no tuvo muy buenas relaciones de armonía con sus feligreses, estuvo a cargo de la parroquia de Linares, desde el 28 de noviembre de 1804 y hasta el 8 de diciembre de 1811.

Inició su obra al día siguiente de su llegada, poniendo óleo y crisma a Gregoria Contreras, hija de Segundo Contreras y de Cruz Pino, y se despidió de la ciudad con el bautizo de Pedro José Acevedo, hijo de Miguel Acevedo y de Mª de las Nieves Somoza.

Multa por no vestir bien. El 20 e enero de 1844, el Gobernador Padilla que presidía la reunión, hizo presente que los municipales debían acudir a las sesiones “no sólo a la hora que se cite, sino con aquella decencia y aseo propios en los que invisten el alto rango que por su posición ocupan”.

Desde aquel día quedó acordada, a beneficio del Cabildo, una multa de cuatro pesos a todo ilustre municipal que faltare a lo uno y a lo otro, es decir, que no asistiera a sesión o que se presentara a ella con zuecos, botas de cabros, manta de lana, pantalones con bayeta y seguramente sin cortarse el pelo o sin hacerse la barba.

1ª locomotora del ferrocarril. A las dos de la tarde del domingo 31 de octubre de 1874, hace su entrada triunfal -a Linares- la primera locomotora de ferrocarril en viaje desde Chillán. Para celebrar este acontecimiento se ofrece a los ingenieros un baile en casa de D. Juan Manuel Frías y organizado por los señores José Vicente Benavente y Leopoldo Urrutia. La fiesta obtiene un éxito halagador; a la cual concurren familias de San Javier, Parral, Chillán y Cauquenes.

La ciudad, por los años 1885 a 1890. Servía de tiempo parroquial, en aquellos tiempos, un templo situado en la calle M. Rodríguez esquina de Colo Colo; que después fue transformado en Casa de Ejercicios Espirituales. A este fin se le despojó de una humilde y poética torrecilla de madera. En su costado norte había una plazoleta y en el centro de ésta, un pequeño jardín y en medio de él, se alzaba una alta cruz de madera. El cura párroco, Delfín del Valle, prestigioso sacerdote, estuvo a cargo de la parroquia por más de veinte años.

Edificio de la Intendencia (actual Gobernación). En 1888 se inició la construcción del primer edificio de altos de la ciudad, correspondiente a la Intendencia. Hasta esa fecha había, en el sitio que ella ocupa actualmente, un gran caserón donde funcionaba el juzgado y la propia Intendencia. En la parte trasera estaba la cárcel (luego, Cancha de la Intendencia) y actualmente los Juzgados. Por el lado de Constitución (Kurt Möller), la Escuela de Hombres Nº 2, que se trasladó a calle Chacabuco esquina de la Alameda de las Delicias (hoy Valentín Letelier). Los alumnos ayudaron al traslado del mobiliario. (Datos recogidos por el profesor de la época, D. Claudio Rosales Y.).

Otro teatro para la ciudad. En sesión municipal, la regidora Srta. Berta Uribe, ante la oposición de cuatro de sus colegas que no aceptan la reapertura del Teatro Victoria, manifiesta que la Empresa Zamudio, arrendataria del Teatro Municipal, ha ofrecido una gran coima para que no funcione en Linares otro teatro. Como se ha estimado muy grave la denuncia, la Srta. Uribe ofrece develar -en sesión secreta- el nombre de “los coimeros”.

Comportamiento en el Teatro Municipal. El 12 de abril de 1943, el Alcalde Hugo Baeza Palacios, en una enérgica nota pide a la Prefectura de Carabineros, hacer salir a sablazos a todos los maleducados que por equivocación de sitio se instalan en las galerías del Teatro Municipal, debiendo elegir una porqueriza… para la expresión de sus chivateos.

Servicio de teléfonos. En 1894 no había teléfonos en Linares. En agosto se informó por la prensa que la Cía. Inglesa deseba extender una línea entre Santiago y Concepción y que de hacerse este trabajo, se establecerían oficinas en Curicó, Linares y Parral, en atención al interés que habían manifestado muchos vecinos por disponer de este moderno medio de comunicación.

Medallones de bronce. El 12 de noviembre de 1944, con el dinero acumulado por diversas personas, casas comerciales e instituciones bancarias -suma que ascendió a $ 55.046- en una de las esquinas de la plaza, en el obelisco de los fundadores, se presentan dos medallones de bronce con las figuras de Ambrosio O´Higgins y Francisco de la Mata Linares.

Edificio de La Gota de Leche. Se inaugura, el 22 de diciembre de 1945, el edificio de la Gota de Leche, construido en Independencia 1490, con fondos del Sr. Carlos Concha Toro, promotor de esta obra para perpetuar la memoria de su madre, Sra. Concepción de Toro. El edificio, todavía existe en el mismo lugar.

Rotary Club y “La Quimera”. La Municipalidad de Linares recibe, el 7 de enero de 1945, de Rotary Club y de D. Abraham Aburman dos estatuas que le fueron regaladas; ubicándose una en la Alameda y la otra en la Plaza, siendo ambas copias de dos estatuas que se exhiben en Santiago con los nombres de “El jugador de la Chueca” (en la Alameda; hoy inexistente) y “La Quimera” (en Plaza de Armas). (Bibliografía: Revista LINARES; Diario “El Heraldo”, varios tomos de ambos medios)