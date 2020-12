Social 18-12-2020

Cursos digitales de MICROSOFT y SENCE permitirán mejorar empleabilidad y emprendimiento



Son capacitaciones gratuitas en el área de la tecnología que sólo exigen como requisito ser mayor de 18 años.



La directora de SENCE Maule, Alejandra Harrison junto al Seremi de Economía Fomento y Turismo Maule, Matías Pinochet Aubele; el director ejecutivo AIEP Talca, Herman Jamett Henríquez y el director de SENCE O’Higgins, José Román Toloza, realizaron el lanzamiento de cursos gratuitos correspondientes a una alianza estratégica entre SENCE y Microsoft que permitirá mejorar la empleabilidad y el emprendimiento, alcanzando a más de 180.000 personas en el país, durante 4 años, entre ellos cientos de jóvenes maulinos.

Esto se enmarca dentro del plan de inversión TransformaChile #ReactivaciónDigital impulsado por Microsoft.

“El tema de la digitalización vino para quedarse y ya no hablamos de los trabajos del futuro, sino que los del presente. Por eso son tan relevantes estos cursos de capacitación en el área de las tecnologías, donde jóvenes como ustedes de AIEP podrán tener una alternativa distinta y podrán complementar sus estudios para conseguir un mejor empleo”, detalló Alejandra Harrison.

En tanto, el Seremi de Economía, Matías Pinochet, valoró la iniciativa del Gobierno que se ejecuta a través de SENCE, “porque estamos preocupados del despegue de los emprendedores y que tengamos una pronta reactivación, tras las consecuencias que ha traído esta pandemia. Estos cursos digitales permitirán que las personas puedan apostar a tener mejores empleos como mayor conocimiento y se puedan familiarizar rápidamente con la era digital”.

Al respecto, el director ejecutivo AIEP Talca, Herman Jamett Henríquez, destacó la importancia de estos cursos, “agradecemos a SENCE por permitirnos realizar en AIEP el lanzamiento de los cursos de educación digital. Creemos que el conocimiento de las herramientas digitales permitirá a jóvenes mayores de 18 años mejorar su empleabilidad y emprendimiento. Por ello, como AIEP Talca nos comprometemos a difundir esta iniciativa entre toda nuestra comunidad y esperamos seguir trabajando con SENCE en iniciativas que aporten al desarrollo de la región”, apuntó.

Las autoridades fueron acompañados por tres jóvenes estudiantes de AIEP, quienes postularon a los cursos de Microsoft.

“Creo que estos cursos me van a ayudar bastante, porque soy Administrador de Empresas y se complementarán en forma perfecta con los conocimientos de mi área. Esto, sin duda, me servirá para tener mayores oportunidades de encontrar un mejor trabajo a futuro”, comentó Matías Calderón de AIEP, el cual se inscribió en una de las capacitaciones.



Oferta de cursos

Informaron que algunos de los cursos a los que ya se puede acceder a través de la plataforma www.sence.cl son: Desarrollador de software (15 cursos, 31 horas de contenido), Representante de ventas (8 cursos, 7 horas de contenido), Gestor de proyectos (15 cursos, 27 horas de contenido), Administrador de TI (8 cursos, 16 horas de contenido), Especialista de atención al cliente (9 cursos, 9 horas de contenido), Experto en Marketing Digital (12 cursos, 23 horas de contenido), Especialista de Soporte Técnico (11 cursos, 14 horas de contenido), Analista de datos (12 cursos, 30 horas de contenido), Analista financiero (12 cursos, 28 horas de contenido), y Diseñador gráfico (13 cursos, 41 horas de contenido)

El único requisito es tener 18 años e inscribirse en la pagina Sence.cl con su clave o clave única.