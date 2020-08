Social 29-08-2020

Cyberday 2020: Global66.com vuelve con promociones a nuevos usuarios que envíen dinero al extranjero



Sólo faltan unos días para que comience la última edición del Cyberday, programada para este lunes 31 de agosto a las 00:00 horas extendiéndose hasta el miércoles 2 de septiembre a las 23:59 horas. Se trata de uno de los eventos de compra online más importantes y esperados del país que lleva a cabo la Cámara de Comercio de Santiago para fomentar el comercio electrónico, sobre todo en tiempos en que este sector ha sido muy golpeado por el Covid-19.



Este año la jornada de ofertas comerciales promete los mejores descuentos en tecnología, viajes, vuelos y hoteles, moda, electrohogar, telefonía y deportes. Entre las novedades que podrán disfrutar los consumidores se encuentran las promociones para mandar dinero al exterior, tanto a empresas como personas, pero con un especial foco social pensando en la creciente comunidad migrante en nuestro país.



En la actualidad, y de acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), al 31 de diciembre de 2019, residían en Chile 1.492.522 extranjeros, siendo sus principales orígenes, y en orden de importancia: Venezuela, Perú, Haití, Colombia, Bolivia y Argentina. Todos ellos podrán optar a los descuentos para transferencias al extranjero que ofrecerá la Fintech chilena de remesas Global66.com, cuyo servicio destaca por la rapidez, transparencia y tener uno de los costos más económicos del mercado.



Para todos los usuarios nuevos en la categoría de personas, el descuento será de un 50% para envíos de un monto de hasta US$ 1.000, mientras las empresas obtendrán US$ 25 de rebaja para transferencias sobre los US$ 2.500.



“Queríamos participar nuevamente de este evento dado el gran éxito que tuvimos en la última edición, porque estamos convencidos que nuestro servicio es fundamental para ayudar a los extranjeros, y a los chilenos que necesitan enviar dinero de manera rápida, segura y al menor costo, sobre todo ahora que aún estamos en confinamiento y las personas al no poder salir de sus casas o estar muy limitadas por la crisis sanitaria están utilizando plataformas digitales que les permiten realizar todos sus trámites, entre ellas, las transferencias de divisas”, explicó Tomás Bercovich, co-fundador y CEO de Global66.com.