Opinión 14-06-2022

D. RAUL BARBERIS ROMAN UN CIUDADANO REPUBLICANO EJEMPLAR





A una edad avanzada nos deja en estos días de invierno don Raúl Barberis Román, distinguido abogado linarense y, por sobre ello, un ciudadano republicano ejemplar.

Ampliamente reconocido por su caballerosidad, la delicadeza de su trato respetuoso con todos quienes le conocieron, fiel cumplidor de sus obligaciones profesionales, prudente y de gran preparación en el conocimiento del derecho, sin pedir jamás nada especial para él - ¡que, por muchas razones, bien se lo merecía! – se mantuvo siempre, invariable, como un activo partícipe atento al devenir del país y de nuestra Región.

Aportaba con gran generosidad sus pensamientos, ideales y convicciones - en las que no se desviaba ni un centímetro como fiel guardián de las mismas – nos aconsejaba, corregía, enderezaba cuando lo consideraba necesario, y no recuerdo haberle visto faltar jamás a alguna reunión de sus compañeros de ruta cuando el tema a tratar consistía en definir algo importante para el bien de Chile o de Linares, último del cual fue un hijo adoptivo que, sin duda, le quiso mucho más que tantos otros nacidos en nuestra tierra.

Siempre con igual respeto y consideración, serenamente, no ocultaba sus opiniones y juicios. Y, esas opiniones y juicios suyos eran el fruto de reflexiones, estudio, informaciones veraces, adquiridas por él tras pacientes meditaciones personales.

Sirvió a los linarenses durante largos años sin hacer distinciones de ninguna clase. Defendió grandes causas y conflictos y también muchos otros pequeños, porque el abogado bueno y honesto sabe que quien enfrenta un problema jurídico – no importa su cuantía – busca una protección de sus derechos vulnerados que, como tales, son todos de igual importancia y no se miden por el tamaño del ingrato dinero sino por la justicia o injusticia que su infracción significa para el ofendido y su familia.

Mientras quien escribe estas tristes líneas ocupó un cargo de servicio público en el Congreso Nacional, don Raúl fue su permanente consejero y amigo. Nunca se apartó de mi lado, ni aún si alguna vez disentimos en algo. Nos correspondió actuar, junto a otros amigos, en un tiempo difícil y complejo políticamente: durante la llamada transición del Gobierno Militar hacia el régimen democrático que, entonces, se desenvolvía entre pañales. Sus consejos fueron para nosotros como dos rieles férreos por donde corrieron nuestros carros. Podría recordar tantos pasajes vividos juntos y, en todos ellos, le observo como una luz inextinguible de honradez, pulcritud y amor a Chile.

N.S. Jesús - salvo en una sola oportunidad - figura en el Evangelio sin derramar lágrimas. Ni siquiera en los más dramáticos momentos de su muerte en la Cruz injusta y despiadada.

Llora N.S.J., por única vez, al enterarse de la muerte de su amigo Lázaro y corre a abrazarlo.

Si así se impresionó el hijo de Dios, quien todo lo sabía, al saber que su amigo había fallecido… ¿ qué queda para nosotros sino llorar cuando un gran amigo nos deja, como un íntimo homenaje de gratitud y de cariño y, también, de soledad … ?











Luis Valentín Ferrada V.