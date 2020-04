Opinión 26-04-2020

D. Sergio O. Jarpa y los políticos de antes ...



La muerte don Sergio O. Jarpa trae al recuerdo su personalidad y su importante trayectoria de servicios al país y, también, permite evocar las figuras de muchos otros chilenos de su generación y de las anteriores, hombres y mujeres, de unas y otras tendencias políticas, que por largos tiempos consagraron sus vidas - con grandes sacrificios personales - al engrandecimiento nacional y al mayor desarrollo de sus compatriotas. Suele oírse hablar de “los políticos de antes”, rememorando nombres diferentes, de tendencias o corrientes de opinión distintas o antagónicas, que compartían un conjunto de virtudes que al presente la ciudadanía echa de menos, intuyendo que la actividad pública fue en nuestro pasado superior o muy superior a la actual. Se echan de menos la educación, la preparación, la cultura, los grandes debates argumentados, la oratoria y, por sobre todo el patriotismo, como expresión del desinterés personal y la pasión por un Chile enaltecido. No se trata de hacer comparaciones y ni siquiera enjuiciar el estado de cosas que conocemos, cargado de un impresionante desprestigio que quizás sea injusto y exagerado. Se trata antes bien de resaltar el mérito de esos chilenos cuyos nombres ya no se recuerdan en la mayoría de los casos, por las grandes contribuciones que ellos hicieron a nuestra República, las huellas que dejaron estampadas en el camino del ayer y, por sobre todo, por sus ejemplos que, si se conocieran bien, aún podrían iluminar con fuerza los oscuros pasajes de los días que corren. Don Sergio O. Jarpa fue uno de aquellos chilenos extraordinarios, entre los cuales deben tenerse presente otras personalidades - repito - de todas las tendencias y partidos, doctrinas o filosofías, cuya principal característica la hacían consistir en su capacidad para colocar el interés nacional por encima de cualquier otro por legitimo que fuese cuando debían adoptar sus decisiones o definir sus actuaciones. ! Eran patriotas los viejos de ayer !. Personas bien preparadas, cultas, nunca comprendieron que la actuación política fuera un oficio permanente ni menos una profesión, no profitaban ni se permitían lucro alguno de sus posiciones y, muchas veces con grandes sacrificios familiares y económicos, asumían como un honor personal - no como un trabajo particular ni un privilegio personal - servir al país con el propósito de enaltecerlo. Muchos de ellos se empobrecían en la actividad política, desatendían sus propios hogares por largo tiempo ( ! pregúnteseles a sus hijos! ) y, cuando terminaban de desempeñar el cargo que les había correspondido desempeñar volvían a sus trabajos con la humilde sencillez de un ciudadano común. La trayectoria de política de don Sergio O. Jarpa se extiende desde el año 1967, con motivo de la

formación del Partido Nacional, hasta 1994 cuando voluntariamente se alejó del parlamento, dejando libre su cargo de Senador. Fueron 27 años de servicio, con sucesivas interrupciones marcadas por sus regresos al trabajo agrícola en nuestra Región del Maule, lo que siempre fue su mayor pasión, heredada de su padre. Después de 1994 - con solo algo más de 70 años de edad - se desenvolvió únicamente en sus tareas agrarias y muy raramente - quizás si en dos o tres oportunidades - concedió una entrevista pública en la que no se refirió tampoco a la contingencia política sino, más bien, subrayando aspectos que para él eran sustanciales para el buen desarrollo nacional. Formado en la mejor escuela histórica de nuestra República, siempre don Sergio rehuyó de sí mismo, se postergó, abrió muchas oportunidades para que otros ocuparan cargos y responsabilidades, aún aquellos que él mismo desempeñaba y que generosamente los confiaba a otros. Los ciudadanos del Maule-Sur saben de esta verdad por experiencia propia. Una de las cualidades más notables de los “políticos de antes”, junto a su honradez, consecuencia, firmeza de convicciones, patriotismo a toda prueba, era su generosa actitud para formar y preparar personalmente juventudes que les pudieran seguir después en sus empeños. Cada gran político era en sí mismo, con su ejemplo, su palabra, su dedicación y hasta su protección, una escuela de política para los jóvenes de entonces. Era enorme el tiempo que dedicaban a ello, empleándose con un afecto, respeto y entusiasmo que más tarde nunca se volvió a ver. Una pléyade de muchachos seguían a don Sergio a donde él debía ir. Como auténtico maestro, con la mayor paciencia, iba dictando hasta con sus silencios la buena forma de hacer política con nobleza. ! Cuánto... tantos... le debimos !.. Ya en su tranquila pero laboriosa ancianidad una joven periodista le preguntó si con el paso de los años había cambiado de manera de pensar: - ! Sí...! le contestó. Ya no soy tan peleador como antes, porque no me agrada pelear por leseras... y como lo que tenemos hoy en política es pura lesera, ya no vale la pena ser peleador. Subió nuevamente a su caballo y endilgó cerro adentro. Fueron años muy difíciles y peligrosos aquellos que precedieron y siguieron a 1970 y, a un mismo tiempo, interesantes y aleccionadores para quienes los vivimos con muy corta edad. A varios de nosotros nos correspondió hacerlo muy de cerca con don Sergio. Entonces fue cuando aprendimos aquello de que ! Chile siempre está primero! “Mire iñor’ ... en ésto es donde nunca hay que equivocarse”... De allí fue que vino nuestro cariño, respeto y admiración por él; sentimientos que siempre permanecerán vivos en nosotros, en recuerdo de su nombre y de sus nobles enseñanzas.