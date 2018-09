Nacional 23-09-2018

Daddy Yankee demanda a productora tras cancelar shows en Chile

La fallida gira conjunta de Daddy Yankee y Luis Fonsi llegará a los tribunales, luego de que el equipo del reggeatonero decidiera ingresar una demanda contra la productora responsable.

El abogado del "Big Boss", Edwin Prado, confirmó a La Tercera que ingresó el documento a un tribunal de Puerto Rico contra la productora Empire Digital Entertainment por incumplimiento de contrato.

"Ellos quieren tergiversar para esconder la verdad. Si Daddy Yankee es contratado para unos recitales y le suman otro artista, él lo tiene que aprobar primero. Si le suman los Rolling Stones o a quién sea, es algo que debe conocer y aprobar. Sumar a Fonsi no fue el acuerdo inicial", detalló Prado.

Según el defensor, la presencia del baladista se les informó después de haber cerrado el contrato por tres conciertos en Coquimbo, Santiago y Concepción. Al enterarse de que compartiría escenario con Luis Fonsi, Daddy Yankee subió el precio de su tarifa.

"Es lo que haría cualquiera. Si te suman a otro nombre internacional, las condiciones y los costos cambian. Sólo íbamos a seguir con este show si nos pagaban lo que correspondía, pero no lo hicieron", indicó Edwin Prado.

Finalmente el hombre de "Barrio Fino" decidió cancelar su participación en estos conciertos e iniciar acciones legales.

Este jueves la productora a cargo informó de la cancelación de esta inédita gira que tendría a los hombres de "Despacito" actuando en tres estadios durante los primeros días de octubre.

"La cancelación se debe a exigencias no estipuladas en el contrato impuestas en forma unilateral por el artista, las que dicen relación con la presencia de Luis Fonsi, con quien se niega a compartir escenario", acusó la productora mediante un comunicado.