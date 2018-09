Social 11-09-2018

Daikin entrega 10 consejos para combatir las alergias

Picazón y lagrimeo en los ojos, secreciones en la nariz, molestias en la garganta y dificultades para respirar son sinónimo de alergias, septiembre y primavera. Por tanto, vale la pena tomar medidas desde ya y prepararnos para una época mágica, pero también muy sensible para quienes tienen el polen, el pasto, el polvo, el plátano oriental y los ácaros como grandes enemigos.



Por eso, Daiki, el mayor fabricante y proveedor de sistemas de Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacció, ofrece 10 recomendaciones que ayudarán a contemplar sin temores la belleza de una de las estaciones más sublimes del año, eliminando la exposición a agentes externos que causan las alergias especialmente en ambientes interiores, en que un purificador de aire puede ser un útil aliado:



1. Mantener las ventanas abiertas solamente lo necesario, ya que una apertura permanente facilita el ingreso de agentes alérgenos desde el exterior.

2. Si una persona estuvo en contacto con mucho polen en la calle, es aconsejable cambiarse de ropa y lavarse bien la cara y las manos al llegar a la casa.

3. Lavar bien las frutas y vegetales antes de ingerirlos, ya que podrían tener granos de polen impactados en su superficie.

4. Evitar que el aire de los interiores sea extremadamente seco, con la ayuda de un humidificador.

5. Alternar el humificador entre distintas habitaciones, ya que es capaz de eliminar eficazmente alérgenos, bacterias y virus.

6. No fumar, ya que el humo del tabaco agrava los síntomas alérgicos.

7. Frente a una molesta reacción alérgica, es recomendable bañarse y lavarse la cabeza antes de acostarse.

8. No olvidar que el té verde es ideal para combatir las alergias primaverales.

9. Si cada año se sufre de fuertes alergias, entonces lo ideal es comenzar con un tratamiento antes de que se manifiesten los primeros síntomas.

10. Asegurarse de realizar el aseo del hogar sin levantar partículas que podrían incrementar los síntomas de alergia.