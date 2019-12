Opinión 27-12-2019

Dalton Trumbo, Maccarthismo y el informe K-Pop del gobierno



Dalton Trumbo (1905-1976), fue un novelista, guionista y director de cine estadounidense perseguido por el maccarthismo (fue uno de los Diez de Hollywood). Se vio obligado a testificar ante el Comité de Actividades Antiestadounidense en 1947, dentro de la búsqueda de elementos comunistas en la industria del cine. Debido a esto, tuvo que usar seudónimos en sus trabajos. Entre las películas cuyos guiones escribió destacan: “Johnny cogió su fusil”, “Papillon”, “Espartaco”, “Éxodo” y dos que recibieron el premio Óscar por su labor: “Vacaciones en Roma” y “El bravo”. Comenzó a trabajar para la revista Vogue en 1937 se inició en el mundo del cine y en la década siguiente se convirtió en uno de los guionistas mejor pagados de Hollywood gracias a películas como “Treinta Segundos sobre Tokio” (1944), “Our Vines Have Tender Grapes” (1945) o “Kitty Foyle” (1940), en la que fue nominado al Óscar al mejor guion adaptado.

En el campo de la novela, en 1939 consiguió el National Book Award por “Johnny Got His Gun”, novela de inspiración pacifista que surgió a raíz de la impresión que le transmitió la imagen de un soldado desfigurado en la Primera Guerra Mundial.

En los años 50, fue víctima de la caza de brujas contra el comunismo emprendida por el senador McCarthy en Estados Unidos. El guionista fue acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses (arma política encargada de vigilar la "peligrosa influencia comunista" en Hollywood durante la Guerra Fría). Él prefirió seguir fiel a sus principios y fue encarcelado durante 11 meses y se exilió posteriormente en México.

Desde allí, continuó escribiendo con extraordinario talento para defender la libertad de expresión y siempre bajo diferentes pseudónimos. Kirk Douglas fue el primero en devolver su nombre a las pantallas con el estreno de Espartaco, lo que le valió enfrentarse a los partidarios de la lista negra de Hollywood.

El maccarthismo es un término que se utiliza en referencia a acusaciones de deslealtad, subversión o traición a la patria, sin el debido respeto a un proceso legal justo donde se respeten los derechos del acusado.

Se origina en un episodio de la historia de Estados Unidos que se desarrolló entre 1950 y 1956 durante el cual el senador Joseph McCarthy (1908-1957) desencadenó un extendido proceso de declaraciones, acusaciones infundadas, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares y listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Los sectores que se opusieron a los métodos irregulares e indiscriminados de McCarthy denunciaron el proceso como una «caza de brujas» y llevó al destacado dramaturgo Arthur Miller a escribir su famosa obra Las brujas de Salem (1953).

Por extensión, el término se aplica de forma genérica para aquellas situaciones donde se acusa a un gobierno de perseguir a los oponentes políticos o no respetar los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional.

McCarthy fue finalmente expulsado del Comité en una moción de censura por el Senado estadounidense en 1954, por 67 votos contra 22, acusado de «conducta impropia de un miembro del Senado. Las persecuciones también se realizaron a escritores famosos estadounidenses. Así se lograron censurar más de 30 000 libros, los cuales fueron retirados inmediatamente de bibliotecas y librerías, entre los cuales se encontraba el famoso Robin Hood o la novela Espartaco de Howard Fast.

En relación A Chile y los hechos acontecidos por las movilizaciones por la redacción de una nueva constitución y demandas sociales, a pocos días después del estallido, en el gobierno comenzó a rondar la idea de grupos organizados e influencia de dirigentes de gobiernos extranjeros en la crisis social chilena. De hecho, el propio Mandatario ha aludido a ello en entrevistas.

Un informe de 112 páginas elaborado por el Ministerio del Interior fue entregado a la Fiscalía para demostrar la influencia y comportamiento de las redes sociales desde aquel viernes 18 de octubre y de cómo diversos personajes y grupos afectaron en la masificación del movimiento, el que fue entregado por el gobierno este jueves 19 de diciembre, contiene un análisis big data (tecnología de última generación en procesamiento de datos) del comportamiento de casi cinco millones de autores que han generado 60 millones de comentarios -entre el 18 de octubre, el día en que el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado, y el 21 de noviembre, en referencia a la crisis social y política, en un poco más de dos meses. Los principales comentarios, según esta investigación, el discurso contra Piñera cuentan con seis millones de comentarios y 83,2% de retuits. Dentro de estas personalidades, comentan quienes conocen el estudio, están los seleccionados nacionales Claudio Bravo y Gary Medel, políticos del Partido Comunista y el Frente Amplio (Pamela Jiles, Camila Vallejo, Karol Cariola y Beatriz Sánchez), incluye cuentas de tuiter de periodistas de radio y televisión con alta influencia en redes sociales y aficionados al K-Pop (jóvenes fans de la música popular coreana), agrega el análisis.

Según el escrito, la influencia de personas dentro de este rango estaría fuertemente ligada al fomento de comentarios contra Carabineros y autoridades a quienes se les acusa de "violar derechos humanos", "negar el movimiento social" y apuntan además al "silencio" de medios de información chilenos frente a estos graves acontecimientos.

“Hasta ahora, ninguno de los antecedentes vertidos en las 112 páginas del gobierno tendría por ahora un carácter delictual”, End of document, dice al final del texto de análisis de la big data con esta “Inocente frase final”, pero con una significativa intención de querer censurar, controlar y/o posteriormente ejecutar procesamientos judiciales en contra de sus autores y que siembra la sospecha de un sofisticado regreso del maccarthismo y las purgas al estilo stalinista con sus tristementes célebres centro de detenciones descritos por Aleksandr Solzhenitzyn (premio Nobel de Literatura 1970) en su libro “Archipiélago Gulag”; lo que no deja de ser para los chilenos un tema preocupante al reflexionar sobre el mismo, el que a pesar de una aparente incapacidad de hacer daño, soterradamente posiciona un sistema informático de datos de personas y control sobre grupos de opinión.

La informática como arma política en la seducción, subyugación y manejo de la información y manipulación masiva de la voluntad, comenzó Estados Unidos con Steve Bannon, quien contrató a una empresa llamada Cambridge Analytica, que comenzó a analizar los datos de millones de cuentas de Facebook de todo el mundo, posteos, comentarios, mensajes privados entre otros y con la tenencia de estos datos y utilizando algoritmos, se puso a trazar perfiles psicológicos detallados de las personas.

Tales perfiles fueron utilizados para saber cuales personas estarían más predispuestas a recibir determinados mensajes, especialmente en campañas políticas para favorecer a ciertos

partidos políticos o para perjudicar a los otros con campañas emocionales o de miedo, a aquellos dispuestos a creer en teorías conspirativas en contra de los sistemas políticos y económicos y estimulan un sentimiento de “somos nosotros contra ello”, lo que encierra a las personas a sentimientos de inseguridades y reprimir reales deseos de cambios de una sociedad que desea evolucionar a estadios superiores de dignidad, progreso y desarrollo humano solidario y comunitario.



Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista