Opinión 21-05-2020

Dama de la espera





¿A quién esperas?

Con el rocío en tu piel,

con ritmo cardíaco incesante,

quebrando el cristal de tu espera



A quien esperas, dulce dama,

en la espera del amado

que no llega.



A quien esperas

¿Al amor?

¿La pasión?



O a aquella inquietud que colma

tus noche quietas, dulce dama de la espera

enmarcada en el balcón azul

soñando, regando horizontes con esperanzas

tiernas, tapizando de perfumes el sendero

blanco de tu cuerpo



Dime, hermosa dama de la espera

¿Soy yo la silueta que tu mirada

busca y que a tu corazón desespera?



Que gima tu vientre, no dudes en la vera

que arrogante guío mis pasos, para

transitar aquel deseado sendero que

amante me espera



Y el cristal de tu espera,

ya no será frío y lleno de estrellas

me esperarás confiada

en amores y esperanzas nuevas.





Carlos Cabezas Gálvez Escritor y ensayista