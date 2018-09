Nacional 16-09-2018

Daniel Alcaíno comenta la opción de estar en Viña 2019: Hay posibilidades, pero hay que evaluarlo

A mí no me dan miedo los escenarios. Me encantan, aseguró el actor acerca de una eventual presentación en la Quinta Vergara caracterizando a su incendiario personaje de Yerko Puchento. Daniel Alcaíno ha guardado (al menos por un rato) al siempre irreverente Yerko Puchento y el motivo es sencillo: el actor se encuentra grabando la próxima teleserie vespertina de Canal 13 “La Reina de Franklin” donde es uno de los protagonistas junto a Javiera Contador, Claudia Di Girolamo y Francisco Pérez-Bannen. En el lanzamiento de la producción, Alcaíno reveló que no descartaría revivir a su polémico e incendiario personaje para un programa satélite del Festival de Viña del Mar, evento que durante los próximos cuatro años estará a cargo de Canal 13 y TVN. Y yendo un paso más allá, sostuvo que “hay posibilidades” de subir a la Quinta Vergara con Yerko Puchento. “No está en mi contrato estar en un programa de Viña como sí he estado antiguamente en la ‘Movida del Festival’. Tendría que conversarlo”, dijo, y luego agregó que “también hay posibilidades de estar arriba del Festival de Viña mismo, pero depende muchas cosas.