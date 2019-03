Deporte 16-03-2019

Daniel Morón realizará clínica de fútbol y showbol este sábado en el Estadio de Colbún

Este sábado, a partir de las 10:00 de la mañana en el Estadio Municipal de Colbún, se realizará una clínica deportiva de fútbol, para todos los futbolistas de nuestra comuna y la que será encabezada por el ex arquero de Colo Colo y campeón de la Copa Libertadores de América en 1991, Daniel Morón, quien estará acompañado de Marcelo “Toby” Vega, Francisco “Murci” Rojas, Leonel Herrera y Juan Covarrubias.

El Alcalde Hernán Sepúlveda, indicó que luego de la clínica deportiva, se realizará un partido de showbol, con las estrellas del fútbol, quienes se enfrentarán a deportistas de la comuna, un encuentro al que estos ex futbolistas nacionales llegarán con la Copa Libertadores, para que los colbunenses puedan fotografiarse con ella.

“Tenemos una iniciativa que consiste en hacer una escuela de fútbol municipal gratuita para todos los niños que quieran participar y la inauguración será con una clínica de fútbol, con históricos del fútbol chileno. Esta escuela será subvencionada por el municipio, porque queremos darle un espacio de recreación a todos nuestros niños, para que aprendan el trabajo en equipo y se alejen de los vicios, y si dios quiere, ojalá que algún niño de nuestra comuna haga carrera en esta disciplina del fútbol, esperamos que este proyecto sea muy exitoso, porque le estamos brindando una alternativa deportiva y educacional a los niños de nuestra comuna”, indicó Hernán Sepúlveda.

Por su parte, el encargado de Deportes de Colbún, Ismael Fuentes dijo que “todos los futbolistas que llegarán son ex seleccionados chilenos, con pasos por el fútbol internacional y nacional, algunos de ellos ganadores de la Copa Libertadores de América, y además estará esa copa, para que la gente se pueda sacar fotos, la idea es que puedan participar los niños, los adultos, y toda la comunidad, hay que aprovechar ese día y asistir al estadio municipal. Se realizará una hora de clínica deportiva, después se hará un partido de showbol y la idea es que las estrellas del fútbol se enfrenten a futbolistas de la Asociación de Fútbol Colbún Machicura, para que así todos compartan”.

Los ídolos de Colo Colo y del fútbol nacional, invitaron a todos los colbunenses a que se hagan parte de esta clínica deportiva y el showbol que se llevará a cabo el próximo sábado, ya que será un momento de sana entretención y también una fiesta deportiva y familiar en el Estadio de Colbún.