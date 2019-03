Deporte 01-03-2019

Daniel Morón realizará clínica futbolística para niños y niñas de Colbún

El Alcalde Hernán Sepúlveda indicó que este será el puntapié inicial para la creación de la escuela de fútbol municipal, que será gratuita para todos los deportistas de la comuna.

El alcalde Hernán Sepúlveda, se reunió en el municipio con el destacado arquero Daniel Morón, ex jugador de Colo Colo y quien además fue campeón de la Copa Libertadores de América en 1991.

La idea de la primera autoridad comunal, es que este histórico portero realice una clínica deportiva durante el mes de marzo, con los niños y niñas de Colbún, lo que será el apronte para la creación de una escuela de fútbol municipal gratuita para todos los deportistas de la comuna.



“Estamos en una reunión muy importante con Daniel Morón, histórico de Colo Colo 91, porque tenemos una iniciativa que consiste en hacer una escuela de fútbol municipal, gratuita para todos los niños que quieran participar y la inauguración será con una clínica de fútbol, con históricos del fútbol chileno. Esta escuela será subvencionada por el municipio, porque queremos darle un espacio de recreación a todos nuestros niños, para que aprendan el trabajo en equipo y se alejen de los vicios, y si dios quiere, ojalá que algún niño de nuestra comuna haga carrera en esta disciplina del fútbol, esperamos que este proyecto sea muy exitoso y porque le estamos brindando una alternativa deportiva y educacional a los niños de nuestra comuna”, indicó Hernán Sepúlveda.



Deportes para todos



El objetivo es seguir acercando las actividades deportivas a las niñas, niños y jóvenes de Colbún, lo que se ve reflejado por ejemplo en las clínicas de tenis que comenzarán en marzo con Horacio de la Peña en los distintos establecimientos educacionales y en la Escuela de Fútbol Gratuita, la cual tendrá su puntapié inicial con el ex portero de Colo-Colo Daniel Morón.



“Chupallita” Fuentes

“Él hará una clínica con los niños, para que se den cuenta que con esfuerzo se pueden lograr las cosas, ojalá participen muchos niños de la comuna, porque vendrán destacados ex jugadores profesionales de Colo Colo y Universidad de Chile, y esto es para darle un impulso a nuestra primera escuela de fútbol municipal, donde vamos a tener técnicos profesionales, además de preparador de arquero, preparador físico, para que todos los niños puedan disfrutar del deporte y gratuitamente, así ellos tendrán la posibilidad de trabajar, profesionalizarse y recibir herramientas futbolísticas”, agregó Ismael Fuentes, Encargado de Deporte de Colbún.



El “loro” Morón



El ex jugador de fútbol profesional Daniel Morón realizará charlas y la clínica deportiva para los futbolistas más pequeños de la comuna, para que los niños puedan vivenciar aspectos técnicos, como dominio del balón, pase y recepción, duelos, definición, fútbol tenis, técnicas para arqueros, elongación, ejercicios de motricidad, reflejos, entre otros.



“La actividad se realizará durante todo el día, donde se ofrecerá una clínica deportiva para los niños, la que se realizará durante la mañana, luego charlas motivacionales a todo público, donde seguramente estará lleno de niños porque va orientada a ellos, y un showbowl donde participaran los deportistas más antiguos, y podrán compartir y jugar contra el equipo de estrellas, en donde estaría Coca Mendoza, Marcelo Vega, Murci Rojas, entre otros”, concluyó el portero Daniel Morón.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo