Nacional 29-03-2017

Daniel Muñoz tras esperar seis años para debut de "El Cordero": "Pensé que la producción había quedado en el olvido"

El actor regresa al cine con un thriller centrado en un cristiano conservador que da un impensable vuelco en su vida, cuando mata a su secretaria por accidente. La película se estrena este 30 de marzo.

En 2011 se terminó de grabar la película nacional "El Cordero", que por problemas de financiamiento, su estreno se vio aplazado hasta este jueves 30 de marzo. Los seis años de espera fueron largos para su protagonista, Daniel Muñoz, quien señaló el retraso como un verdadero problema. "Yo de verdad pensé que la producción había quedado en el olvido. Cuando una película demora tanto en estrenarse es un problema, pero fue sorpresivo cuando Juan Francisco (director) me comunica que la próxima semana se estrenaba, ya me había desconectado de la película y ahora como se retomó el tema he estado acordándome del trabajo", explicó a Emol. "El Cordero" sigue a Domingo (Muñoz), un padre de familia cristiana y conservadora, quien tiene un inesperado giro en su vida, cuando confunde a su secretaria con un ladrón y le dispara provocándole la muerte. Pese a ser inocente, descubre que no se siente culpable por lo sucedido, por lo que decide cometer pecados hasta encontrar el arrepentimiento. El problema es que sus actos son crímenes que lo llevan a sumergirse en una violencia de la que no puede escapar.

No obstante, para el intérprete de Juan Herrera en la serie "Los 80", el thriller policial ha recibido comentarios positivos en portales de internet a pesar que la película aún no se estrena. "Al parecer hay expectativa de la gente. Los thriller son muy atractivos para la audiencia, personajes que guardan secretos y se exponen a mucha peligrosidad. Esta es una historia bien contada y la gente se va a divertir mucho", comentó. Zoom a Domingo Al ser consultado sobre su personaje, Muñoz explicó que durante el rodaje los actores tuvieron mayor libertad para desenvolverse en escena, en lo que destacó el perfil complejo que posee Domingo. "Es un ser psicológicamente complejo, es un lobo con piel de oveja, un depredador. La película está ambientada en los 90. El tratar de identificar qué le pasa en ese entorno, empieza a transformarse de un ser común a un monstruo", expresó.